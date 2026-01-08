Verano 2026 en el Golfo San Matías: deportes y propuestas familiares en Las Grutas, San Antonio y el Puerto del Este

Las bajadas de Las Grutas se transforman en escenarios deportivos donde el mar y la arena acompañan cada competencia.

El verano ya se instaló con fuerza en el Golfo San Matías y no solo se mide en grados ni en días de playa. Entre mareas amplias, aguas templadas y atardeceres largos, Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto del Este viven una temporada que suma movimiento, encuentros y propuestas pensadas para quedarse un rato más en la arena.

Los primeros días del año marcaron el pulso: la ocupación hotelera rozó niveles récord y ubicó a Las Grutas y San Antonio Oeste entre los destinos más elegidos del país. El dato confirma lo que se percibe al caminar por las bajadas: hay familias, grupos de amigos, deportistas y visitantes que combinan el descanso con experiencias activas, sin apuro, al ritmo del mar.

Enero despliega una agenda que se mezcla con la vida cotidiana de la playa. El newcom beach ocupa la costa con partidos que reúnen generaciones, la Fiesta de Colores transforma la arena en un espacio lúdico y comunitario, y los torneos de tejos recuperan ese ritual simple de compartir tiempo al aire libre. También hay lugar para la adrenalina, con propuestas como el jiujitsu en la playa, donde el deporte dialoga con el paisaje costero.

El Golfo San Matías ofrece algunas de las temperaturas más altas del litoral patagónico, ideales para largas horas en el mar.

Febrero continúa con la misma lógica: sumar razones para volver a la orilla. Expo karting, fútbol beach y competencias regionales y sudamericanas convierten a Las Grutas en un escenario donde el deporte se vive con los pies en la arena y el mar de fondo. Cada evento es una excusa para extender el día, quedarse hasta que el sol cae y la costa baja el ritmo.

Parte del encanto del Golfo San Matías sigue siendo su mar. Las temperaturas, que suelen superar a las de otros puntos de la Costa Atlántica, invitan a entrar al agua sin dudar y explican por qué algunas playas del Puerto del Este se ganaron el apodo de “Caribe patagónico”. No es mar abierto: la geografía del golfo regala aguas más calmas, transparentes y amigables, ideales para largas jornadas de playa.

Eventos de enero

9, 10 y 11: Torneo Regional de Newcom Beach en la 4ª y 5ª bajada de Las Grutas. Una propuesta deportiva pensada para los amantes de los deportes de playa.

11: Fiesta de Colores Familiar en la 4ª bajada de Las Grutas. Una celebración abierta para grandes y chicos.

17: Circuito Local de Tejos en San Antonio Oeste. Un clásico para disfrutar con amigos y en comunidad.

20: Summer Combat Beach Jiujitsu. Torneo de artes marciales que se desarrollará en la playa.

31: Circuito Local de Tejos en el Puerto del Este. Otra jornada de este tradicional juego para compartir en familia.

Quienes visiten la región durante febrero también encontrarán múltiples propuestas para disfrutar del verano en la costa rionegrina.

Torneos de tejos, newcom, fútbol beach y artes marciales suman ritmo a las jornadas de playa en el Golfo San Matías.

Eventos de febrero

6 y 7: 1ª Expo Karting en la 3ª bajada de Las Grutas.

13, 14 y 15: Fútbol Beach en la 5ª bajada de Las Grutas.

13, 14 y 15: 1º Sudamericano de Newcom en la 4ª y 5ª bajada de Las Grutas.

14: Circuito Local de Tejos en Las Grutas.

Para conocer más detalles sobre cada evento o acceder a información turística de Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto del Este, se puede visitar el sitio web oficial www.lasgrutasturismo.gob.ar, o seguir las redes sociales Instagram: @lasgrutasturismooficial y Facebook: Las Grutas Turismo.