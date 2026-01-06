Las Grutas, Conchillas, El Cóndor y más: así es el acampe para motorhomes en la costa de Río Negro

Viajar en motorhome o casilla dejó de ser una rareza y ya es parte del paisaje de la costa rionegrina. Cada temporada crece el número de familias que eligen moverse con la casa a cuestas, dormir frente al mar y cambiar de destino sin reservas previas. Pero esa libertad tiene reglas: no todos los lugares permiten acampar, los servicios varían según la localidad y, en muchos tramos, se trata de áreas naturales protegidas.

En esta nota repasamos qué está permitido en Las Grutas, San Antonio Este, El Cóndor, La Lobería, Bahía Creek y Viedma: zonas habilitadas, precios orientativos, descargas de aguas, restricciones y recomendaciones para un viaje más seguro y responsable.

Las Grutas: campings habilitados en la ciudad

En Las Grutas, los motorhomes y casillas solo pueden instalarse en campings habilitados, concentrando allí la mayor parte del turismo itinerante, informó a Diario RÍO NEGRO la delegada de Las Grutas, Patricia Galdames. La normativa municipal busca ordenar el tránsito y evitar que vehículos de gran porte bloqueen calles o zonas céntricas durante la temporada.

El acampe está permitido solo en campings habilitados y sectores señalizados. Foto: Denis Martínez | Archivo.

La Ordenanza del Concejo Deliberante de San Antonio Oeste regula el estacionamiento y prohíbe motorhomes, ómnibus y camiones en sectores como Avenida Breciano, Bariloche, Cipolletti y Avenida Golfo San Matías, mientras establece zonas exclusivas de ascenso y descenso de pasajeros y espacios de carga y descarga para comercios.

Según informaron, la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito es la responsable de señalizar y controlar estas áreas.

Puerto Las Conchillas: 18 kilómetros de playa organizada

A unos 60 kilómetros de Las Grutas, en Puerto Las Conchillas (San Antonio Este), la playa se extiende por unos 18 kilómetros. Allí, motorhomes, casillas y carpas solo pueden estacionar en los sectores habilitados, respetando la normativa y las pautas de protección ambiental, contó la delegada municipal de Puerto del Este, Daiana Lizama.

La delegada municipal del puerto explicó a este medio que, aunque se permite el uso de rodantes, no se puede subir al manto de conchillas, y a cada visitante se le indica el lugar exacto donde estacionar. La zona cuenta con baños, abastecimiento de agua potable y cruda, y recolección de residuos en doble turno diario.

Las tarifas varían: los turistas pagan 29.230 pesos, mientras que los vecinos de San Antonio Este abonan 17.540 pesos. La descarga de aguas grises se realiza una vez por mes, según las normas vigentes.

En sectores sensibles, como Punta Villarino Mirador Sur y Punta Perdices Mirador Norte, el uso es solo diario: no se permite acampar ni hacer fuego, para proteger la integridad ambiental del área. El incumplimiento de las normas puede derivar en multas.

«Se sectorizó todo lo relacionado con el acampe y los rodantes. Explicamos dónde estacionar, brindamos servicios y cuidamos la playa, porque es un área natural protegida», señaló la delegada del puerto.

El Cóndor: la costanera, fuera de límites (y cuánto cuesta quedarse)

En El Cóndor, no está permitido estacionar motorhomes en la costanera, para mantener despejado el frente marítimo y ordenar el tránsito. La alternativa son los campings habilitados, que concentran buena parte del flujo de viajeros. Según el relevamiento de precios y servicios, los costos varían según el tamaño del vehículo y la modalidad de estadía:

Casilla rodante grande o motorhome: alrededor de $20.000 por día, más un cargo por persona de $9.000 diarios.

Casilla pequeña: entre $15.000 y $18.000 por día.

Carpas y autos: cerca de $6.000 por única vez.

La mayoría de estos campings ofrece luz con enchufe, parrilla, duchas, baños y wifi, y algunos renuevan cargos cada cinco días. En cuanto a la descarga de aguas grises y negras, se puede realizar en el Camping Bancarios (aprox. $9.500) o en la Estación de Servicio YPF.

En El Cóndor, el pernocte se concentra en campings, sobre la costanera rigen restricciones.

En El Cóndor se encuentran cinco campings principales, estos espacios permiten organizar la estadía y garantizan servicios esenciales, aunque la demanda crece cada temporada.

La Lobería: camping y estacionamiento

En La Lobería, los motorhomes pueden ubicarse dentro del camping o en el sector de estacionamiento, respetando señalización y normas de convivencia. La localidad ofrece un camping con reservas, siendo una alternativa segura para quienes transitan por el Camino de la Costa, que se extiende más de 100 km de ruta costera.

Cada temporada crece el turismo rodante y los municipios ajustan normas para ordenar el uso del espacio.

Bahía Creek: controles escasos y estacionamiento sobre la ruta

En Bahía Creek, el control sobre motorhomes y casillas es poco o nulo, y muchos vehículos se instalan a lo largo de la Ruta 1, frente a la playa. La zona cuenta con un camping y, como en otros sectores, se recomienda evitar pernoctes en barrancas y acantilados, por seguridad.

Viedma: permitido solo en campings, pero se «tolera» la costanera

Según el subsecretario de Turismo de Viedma, Sergio Rodríguez, la regla general indica que los motorhomes y casillas deben instalarse únicamente en campings.

El problema es que Viedma no tiene un espacio específico, y ante esa falta de infraestructura las autoridades suelen permitir que los vehículos se estacionen en las dársenas de la costanera. No es una autorización formal, sino una tolerancia práctica para no expulsar a quienes eligen este modo de viajar.

«En realidad los lugares permitidos son los campings. Pero como en Viedma no hay, se los suele dejar estacionar en las dársenas de la costanera», explicó.