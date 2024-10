Viaja con su perra en moto hasta Alaska: tras un accidente, necesita ir a Mendoza pero no puede ir en avión con ella

Valeria Nuñez Quevedo es una joven que hace nueve nueves meses partió de San Rafael en moto hacia Alaska. Viaja con su perra Uma, compañera de aventuras y «animal de servicio». Ahora está en Buenos Aires y tiene que viajar a Mendoza pero la aerolínea le impide hacerlo con ella en la cabina.

Valeria y Uma, de Mendoza a Alaska: «necesitaba hacer una recuperación tranquila»

Hace dos semanas sufrió un accidente en Quito, Ecuador. La tuvieron que operar por una fractura de muñeca y quiso volver al país por los costos y para hacer la rehabilitación de un mes y medio. «La decisión de viajar a Argentina la tomé al estar operada, necesitaba hacer una recuperación tranquila, pensaba estar en mi ciudad, con mi familia, para que me ayudaran con Uma, no camina mucho, hay que alzarla y ayudarle también en ciertos momentos», explicó.

En estos momentos Valeria y Uma están «varadas» en Buenos Aires, con un pasaje comprado en Aerolíneas Argentinas con destino a Mendoza y sin poderlo usar: «Antes de comprarlo llamé por teléfono, avisé que es animal de servicio, pregunté si ella iba a poder viajar conmigo en cabina y me dijeron que sí, que sólo tenía que mandar los certificados por mail y todos los papeles de ella. Lo compré y a pesar de mandar todos los certificados no me permiten viajar con ella en cabina, me obligan a que vaya en bodega«, denunció.

«Uma es mi animal de servicio y por algo lo es, es una locura que no me permitan viajar con ella», cuestionó Valeria, «me he comunicado con personas que trabajan en Aerolíneas y me dijeron que nunca dejan viajar a los animales en cabina entonces por qué me dijeron que sí iba a poder, me pidieron todos los certificados y me han hecho perder cinco o seis días que necesitaba estar en San Rafael».

Sin embargo, la disposición de que los animales no viajan en cabina no fue impedimento para que Valeria y Uma hayan podido tomar un vuelo internacional desde Ecuador hasta Argentina, con todas sus conexiones. «No tuve ningún problema de viajar con ella», aseguró. «Uma tiene mejor comportamiento que cualquier ser humano, es así de tranquila, y por algo la elegí para viajar a Alaska, es mi familia», dijo.

Otra cuestión que señaló Valeria fue la demora de más de 24 horas por parte de Aerolíneas Argentinas en dar respuesta a sus mails. Ayer domingo faltaban tres horas y recibió un mail en el que decían que iban a analizar los documentos presentados. El tiempo pasó, la respuesta no llegó y perdió el vuelo lo per

Las empresas de transporte de pasajeros entre Buenos Aires y Mendoza tampoco le dieron respuesta favorable al pedido. «Me dicen que no pueden permitirme viajar con Uma, por una reglamentación de las entidades de transporte, que no puedo viajar con ella a pesar de que es un animal de servicio, tiene su certificado que es de Estados Unidos»

Valeria agradeció a todas las personas que le stuvieron ayudando en las últimas horas. «Las reglamentaciones son arcaicas, considero que es absurdo tratar a un animal como un objeto, y querer enviarlo con los maletas o impedir que suba conmigo», sostuvo.

¿Cómo seguirá esta etapa del viaje? Aún no lo tiene claro, cree que lo mejor es quedarse en Buenos Aires y de acá tomar el avión para volver a Ecuador. «Ojalá que las reglamentaciones cambien, que evolucionemos como sereres humanos y le podamos dar a los animales los derechos que se merecen», finalizó.