Alejandra, motoviajera de Córdoba: volvió a Neuquén después de 17 años y se reencontró con algo más lindo que un paisaje

“Mis hijos me incentivaron a viajar, me levantaron de una cama y me dijeron vieja viajá. Cuando llegó esa moto grande que yo no podía dominar corrían al lado mío. ¡Primera! ¡Segunda! ¡Arriba! Tucu, tucu, tucu. Así empezó mi andar como piloto», recuerda Alejandra Campo la emoción de sus primeros pasos en moto. Un largo viaje la trajo de vuelta a Neuquén por unos días. Ahora está en Córdoba pero se prepara para salir nuevamente a la ruta. Su pareja en Paraguay, el desierto de Atacama en Chile, Ecuador y el resto del continente la esperan.

Tiene 41 años, dos hijos y se define como motoviajera independiente. ¿Qué significa? Manejar sus tiempos, sus horarios y hacer del viaje en dos ruedas un estilo de vida: «Vivir rodando, por eso mi proyecto de viaje se llama así. Si se da la oportunidad en la ruta podemos sumarnos a un grupo de motos para acompañarnos un tramo. Ellos regresan a sus responsabilidades laborales. Nosotros seguimos».

La moto fue el medio de transporte que amó toda su vida. Siente pasión hasta por «la Zanellita 50» con la que iba a la escuela con uno de sus hermanos cuando era chica. A veces no había para la nafta, quedaban a mitad de camino y tenían que seguir caminando «con la moto en la mano», como amiga y compañera.

«Antes de emprender este gran viaje hacía una vida normal. Era comerciante en Córdoba Capital. Mi vida era el negocio hasta que tuve pérdidas familiares muy grandes. Tenía toda mi vida totalmente organizada. De lunes a jueves trabajaba; viernes sábado y domingo lo dedicaba a mi familia. Nuestro sueño era viajar juntos en moto hasta las Cataratas. Un día abrí la puerta y me cambió la vida por completo. Todo eso se me iba entre los dedos. Cuando tenés pérdidas valorás la vida, el minuto a minuto, el segundo a segundo», reflexionó.

A partir de allí inició un proceso de depresión «bastante grande» en el que no podía reaccionar y se levantaba solamente para trabajar, comer y volver a la cama. Hasta que sus hijos le dieron el impulso que necesitaba insistieron para que hicera realidad su deseo: «Yo decía no, siempre fui copiloto, no me va a salir, aparte soy mujer, sola. A pesar de los miedos, me animé, vendí todo y conseguí la moto de mis sueños».

«Les dije: voy a ir despacio, 30 días y vuelvo. Volví después de ocho meses, me había copado, volví a reír. Creo que con esto se nace, no se hace. Con mis padres viajábamos mucho, ese espíritu de viaje en familia siempre estuvo dentro de mí. El día que me tocó hacerlo sola, lo emprendí con los miedos que conlleva siendo mujer. La moto me devolvió la risa y volver a ser yo», asegura.

Ahora viaja con Leo, su pareja, «de fierro». Se conocieron en un encuentro motoquero, hace tres años, y desde entonces comparten sus proyectos de ruta. Recorrieron el país, el sur de Chile, Paragua, Brasil y Uruguay. Allí pararon durante 15 días en el campo del expresidente Pepe Mujica y hasta tuvieron una entrevista con él que recuerda «hermosa».

Alejandra y su pareja, Leo, junto al expresidente de Uruguay Pepe Mujica. Foto gentileza A.C.

La idea es viajar al desierto de Atacama en Chile, subir a Perú, Ecuador, Colombia, y luego México. «Vamos viajando pueblo a pueblo, sin destino, paramos donde nos gusta, somos artesanos los dos, él es mecánico y vamos haciendo changas», cuenta. Para subsistir Alejandra se dedica a la estética, hace uñas o faciales, y también vende atrapasueños. En Brasil trabajó como camarera en un restaturante porque la moto se había roto y necesitaba arreglarla.

«Lo mejor que tiene Neuquén es su gente»

El paso de Alejandra por Neuquén fue «espectacular», reconocer que la ciudad pese al paso del tiempo mantiene cierta escencia. Hace 17 años atrás había formado su familia acá pero luego tomó la decisión de echar raíces en Córdoba. ¿Cómo fue el regreso? «Fue recordar viejos tiempos, recorrer la ciudad, volver a caminar por la Avenida Argentina y reencontrarse con familiares y amistades preciosas que nunca perdimos contacto», repasa.

«Siempre que me preguntan qué lugar elijo de Neuquén yo digo, sin dudar, que lo mejor que tiene es su gente«, destaca, «desde el primer momento en que tomé un colectivo, el chofer me saludó, yo no tenía saldo ni ni idea de cómo era el tema de la tarjeta. Varios pasajeros saltaron diciendo ‘yo tengo’ y el chofer me respondió pasá».

Para llegar a Neuquén tuvo que atravesar la Ruta del Desierto en moto. Fue toda una travesía: «Para los moteros llegar al sur es una odisea, es lo máximo, por el viento. Me pasó y pedir al cielo que me mande un arbolito, una curvita, hasta que encontré cuatro postes, en el medio de la nada, un toldo con nylon y nos mandamos debajo para descansar».

En el camino siempre surgen dificultades. El gran tema es qué hacer frente a ellas. Darse por vencida no es nunca la respuesta para Alejandra. Como el día que se puso a amasar en medio de un desastre: «Tuvimos un accidente de tránsito en La Pampa. Se dio vuelta la casilla rodante y quedamos sin techo. No teníamos a dónde dormir, se había largado a llover y armamos un techo improvisado con nylon. El horno funcionaba así que lo sacamos y me puse a amasar unas riquísimas pizzas con todo roto, moto rota y casilla rota. Así me tomo la vida. Vivir rodando es volver a reír y ver la vida totalmente diferente aún con todas sus dificultades».

Podés seguir las aventuras de Alejandra por sus redes sociales.

ouTube: https://www.youtube.com/@alejandracampos5871

Instagram: https://www.instagram.com/alejandracampo20/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100074508027470