Viaje a Mar del Plata en tren: cuánto cuesta el pasaje y cómo comprarlo para octubre y noviembre

El tren Buenos Aires – Mar del Plata ya tiene habilitada la venta de pasajes para octubre y noviembre.

Con la llegada de la primavera y antes del comienzo de la temporada alta, Mar del Plata vuelve a ser una opción para una escapada. Para quienes prefieren dejar el auto en casa, el tren que une Buenos Aires con la ciudad balnearia ofrece servicios desde la estación Plaza Constitución y permite viajar durante octubre y noviembre.

El recorrido tiene una duración estimada de 6 horas y 29 minutos en el servicio común y de 6 horas en el semidirecto. En Buenos Aires, el acceso al preembarque se encuentra en Hornos 25, mientras que la estación de Mar del Plata está ubicada en avenida Pedro Luro 4600.

Cuánto cuesta viajar en tren a Mar del Plata

El esquema tarifario informado para los servicios desde el 1 de octubre establece distintos valores según el día de viaje y la categoría elegida.

De martes a jueves, los pasajes parten de $25.000 en Primera y $30.000 en Pullman. Los lunes, viernes, sábados y domingos, los valores comienzan en $32.000 en Primera y $38.400 en Pullman. Además, quienes compren el pasaje por internet tienen un 10% de descuento sobre el valor correspondiente. Este beneficio forma parte de los descuentos habituales de Trenes Argentinos para la compra online.

Los boletos pueden adquirirse online a través del portal oficial de Trenes Argentinos o de manera presencial en las boleterías habilitadas. Entre ellas se encuentran las estaciones de Retiro, Constitución y Once, además de las boleterías de estaciones intermedias.

Para comprar por internet hay que ingresar al portal de ventas, registrarse con los datos solicitados, elegir el origen y destino, seleccionar la fecha, horario y categoría, y completar los datos de los pasajeros. Comprar pasajes en el portal oficial de Trenes Argentinos

Los horarios del tren a Mar del Plata

Para octubre y noviembre, el esquema previsto contempla distintas frecuencias según el día:

Lunes y viernes: Constitución → Mar del Plata a las 7.30 y 14.17.

Constitución → Mar del Plata a las 7.30 y 14.17. Viernes: se suma un servicio a las 17.08.

se suma un servicio a las 17.08. Sábados: salidas a las 7.32 y 14.32.

salidas a las 7.32 y 14.32. Domingos y feriados: servicios a las 7.25 y 14.52.

servicios a las 7.25 y 14.52. Regreso lunes y viernes: Mar del Plata → Constitución a la 1.11 y 14.21.

Mar del Plata → Constitución a la 1.11 y 14.21. Regreso sábados: a la 1.11 y 14.36.

a la 1.11 y 14.36. Regreso domingos: a la 1.11, 14.57 y 22.53.

Hay que tener en cuenta una modificación en la programación: los trenes 302 y 303 no circulan los martes, miércoles y jueves debido a obras. Por eso, antes de comprar conviene revisar el servicio disponible para la fecha elegida.

Descuentos para viajar en familia

El tren también tiene beneficios para distintos pasajeros. Los chicos de 3 a 12 años pagan el 50% del valor del pasaje, mientras que los menores de 3 años pueden viajar gratis siempre que no ocupen asiento. Los jubilados y pensionados tienen un 40% de descuento en los servicios de larga distancia.

Las personas con discapacidad pueden acceder al viaje sin cargo presentando el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y la documentación correspondiente. En los servicios de larga distancia, el trámite puede realizarse tanto por la web como en las boleterías habilitadas.

También se puede viajar con mascotas

Para quienes quieran viajar con su perro o gato, el servicio Buenos Aires–Mar del Plata permite trasladar una mascota por pasajero mayor de edad, exclusivamente desde una estación cabecera hasta la otra. El animal debe permanecer dentro de un transportín durante todo el viaje y se exige documentación sanitaria, incluida la vacuna antirrábica vigente.

El transportín debe tener una base máxima de 48 por 45 centímetros y la mascota no puede salir de él durante el recorrido. Además, el pasajero debe presentarse en el preembarque con anticipación y cumplir con los elementos y documentación exigidos por Trenes Argentinos.

Con tarifas desde $25.000 por tramo, descuentos para la compra online y distintas frecuencias durante la semana, el tren aparece como una alternativa para llegar a Mar del Plata en primavera, disfrutar unos días junto al mar y viajar sin manejar los más de 400 kilómetros que separan a la ciudad balnearia de Buenos Aires.

Con información de Noticias Argentinas