La locomotora a vapor volvió a las vías y celebró los 140 años de la llegada del tren a Mar del Plata

La locomotora de 100 años volvió a las vías y celebró los 140 años del tren a Mar del Plata. Foto: Clarín

Un siglo después de su fabricación, la locomotora 3925 volvió a anunciar su llegada a las playas bonaerenses con su clásica bocanada de humo y vapor. La máquina fue devuelta a la vida por un grupo de apasionados del ferrocarril que la rescataron del olvido y trabajaron durante 17 años para recuperar cada una de sus piezas.

Tras un viaje de casi 20 horas, se convirtió en la protagonista estrella de la celebración del 140° aniversario de la llegada del primer tren a Mar del Plata.

Así fue el histórico viaje que hizo la locomotora a vapor para conmemorar los 140 años de la llegada del tren a Mar del Plata

La formación luce como recién salida de fábrica, con sus detalles brillantes y sus chapas de bronce que exponen la marca The Vulcan Foundry y su origen en los talleres de Lancashire, Inglaterra. Luego de una prueba hasta la estación de Dolores hace un mes, completó la travesía hasta la costa. Miles de personas se acercaron a la Estación Ferroautomotora local para conocer la reliquia y revivir la historia del transporte ferroviario.

Conocida históricamente como “La 39 Grande” por su porte y capacidad de carga, la máquina llegó acompañada por ocho vagones. Cinco de ellos pertenecen al Museo Ferroviario y los otros tres son de pasajeros: dos de calidad pulman y uno semi pulman.

El gestor del proyecto desde el Ferroclub Argentino, Martín Campbell, llegó al comando de la locomotora. “Siempre el objetivo es tener una máquina que pueda salir a la vida sin la exigencia de cumplir un horario pero que se mueva a ritmo lógico”, contó a LA NACION sobre el deseo de utilizarla en viajes especiales.

La locomotora 3925 realizó su primer viaje a Mar del Plata en 1926 en el recorrido que unía a esa ciudad con Bahía Blanca. “Hace 100 años se hizo aquí mismo un festejo similar por la llegada de esta máquina como novedad para reemplazar a otra que está acá, frente a la estación, como reliquia”, explicó Campbell.

A la convocatoria asistieron vecinos, turistas, trabajadores y exempleados del ferrocarril. Uno de los testimonios destacados fue el de Juan Carlos Guimaraes, un exfoguista de 85 años que se presentó con una fotografía tomada hace 60 años sobre la misma unidad. “Es un milagro que esté aquí, andando todavía”, expresó a LA NACION.

Entre los vagones expuestos sobresalió el coche oficial Werkspoor O.F. 1, encargado durante la gestión presidencial de Juan Domingo Perón y utilizado por el papa Juan Pablo II durante su visita a la Argentina en 1982 para viajar hacia Luján. La unidad conserva su mobiliario de caoba laqueada restaurado en los talleres de Junín. Los coches de pasajeros, de origen holandés y japonés, cuentan con sistemas de aire acondicionado, calefacción y asientos reclinables.

El trayecto se inició a las 20 del viernes desde los talleres de Remedios de Escalada y concluyó a las 10 del sábado en Mar del Plata, con una parada intermedia de cinco horas en Maipú. El trabajo de recuperación fue realizado de forma ad honorem por voluntarios, en su mayoría maquinistas navales. Aunque en sus inicios funcionaba con petróleo crudo, actualmente utiliza combustibles líquidos reciclados, como aceite quemado.

Con información de LN.