La Provincia busca ceder el aeropuerto de Neuquén a Nación para financiar su ampliación

El aeropuerto de Neuquén fue uno de los 10 con mayor cantidad de pasajeros en 2025. Foto: Cecilia Maletti.

Neuquén lanzó formalmente las gestiones para definir el futuro del aeropuerto de la capital provincial, cuya concesión vencerá a fines de octubre después de 20 años de contrato y cinco de prórroga.

Desde el gobierno de Rolando Figueroa se está trabajando para cambiar el formato de administración de las instalaciones e integrarlas al esquema de financiamiento que prevé el Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA), encargado de gestionar 35 terminales aéreas de todo el país.

El comienzo del proceso administrativo fue confirmado a Diario RÍO NEGRO por el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, quien explicó que desde la Provincia «estamos pidiendo una inversión muy fuerte» tanto en la pista como en el resto del complejo.

Subsidios cruzados y cambio de administración

Los aeropuertos incluidos en el SNA se dividen en dos grupos, el A y el B, cuya diferencia principal es el organismo encargado de su administración en cuanto al poder concedente, el mecanismo de financiamiento y el marco regulatorio detrás del aspecto tarifario.

La manga telescópica fue agregada en 2019, dos años antes de finalizara el contrato original. Foto: Cecilia Maletti.

El objetivo del Gobierno neuquino es cambiar la categoría del aeropuerto Juan Domingo Perón para que pase del grupo B al A y sea directamente controlado por Nación, a través del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).

Koenig dijo que esto facilitaría la búsqueda fondos para concretar las inversiones requeridas y aliviaría la carga sobre los pasajeros, ya que con el actual formato, donde la Provincia cuenta con el poder concedente, cualquier inversión que debe realizar el prestatario luego se traslada a la tarifa de servicio aeroportuario.

Entre los principales beneficios, dijeron desde el Gobierno, estaría la posibilidad de acceder a un esquema de subsidios cruzados, a partir de los cuales Aeropuertos Argentina, el mayor concesionario del país, destina fondos obtenidos de los aeropuertos con más tráfico de Argentina como Ezeiza y Aeroparque para realizar inversiones en el resto de los complejos del grupo A, donde ahora busca ingresar Neuquén.

«El aeropuerto se cedería a la Nación y el poder concedente pasaría a ser de ellos», detallaron voceros del Poder Ejecutivo.

La opción de la prórroga

El ministro señaló que las conversaciones están avanzando y que la intención es enviar próximamente una nota formal para solicitar el cambio de administración.

De resultar necesario por los plazos, dijo que una opción es realizar «una pequeña prórroga» para Aeropuertos del Neuquén, la empresa que actualmente controla el aeropuerto y tiene a su cargo el contrato que se deberá renovar el mes que viene.

Sostuvo que, además de las mejoras en la pista, se necesita un espacio más amplio para el tránsito de pasajeros. «Sabemos que ya no es adecuado para el movimiento que hoy tiene Neuquén y menos para lo que viene», agregó.

El Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA) fue instrumentado en 1997 por un decreto del Gobierno nacional. Este lunes fue noticia por la prórroga de la concesión de los 35 aeropuertos contemplados en el grupo A, controlados en su totalidad por la empresa Aeropuertos Argentina del grupo empresario de Eduardo Eurnekian.

La firma del magnate es socia mayoritaria de la empresa que tiene a su cargo la concesión del aeropuerto capitalino, cuyo convenio original fue firmado en 2001 por 20 años y luego se extendió por otros cinco, en la administración del exgobernador Omar Gutiérrez.

«Es un sistema de subsidios cruzados donde hay dos aeropuertos que generan los mayores ingresos, Ezeiza y Aeroparque, lo que posibilita fondos para que se puedan realizar trabajos y mejoras en otras pistas», detalló el titular del ministerio de Economía ante la consulta de este medio.

El Gobierno sostiene que el edificio también se debe agrandar. Foto: Cecilia Maletti.

De concretarse la operación, dijo que el Gobierno nacional estaría facultado para avanzar con una prórroga más extensa, por ejemplo, con el mismo grupo empresario. «Será algo que tendrán que ver luego ellos», agregó.

«Estamos viendo de incorporarnos de otra manera en este sistema. El primer paso es el envío de una nota que ya estamos redactando», sostuvo.

El «hub de transporte», en paralelo

Este fin de semana se abrió en Neuquén un concurso de proyectos para definir el diseño de un nuevo «hub de transporte» para el aeropuerto de la ciudad, que podría quedar conectado con trenes y colectivos.

La iniciativa se gestionaría de forma paralela a las inversiones incluidas en la concesión, cuyas exigencias fueron consideras como incumplidas en algún momento por la gestión de Rolando Figueroa.

Además del centro de trasbordo e interconexión, la propuesta también prevé el desarrollo de un espacio adicional para la actividad comercial, proyecto que podría materializarse en la construcción de un nuevo shopping.