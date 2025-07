Video: La nieve técnica en el cerro Catedral garantiza vacaciones de invierno a pleno en Bariloche

La temporada de invierno en Bariloche va tomado un impulso, y el Cerro Catedral se destacaca como el foco de la actividad. Con una visible afluencia de esquiadores y snowboarders, el principal centro de esquí de la Patagonia está funcionando a pleno y ofrece una experiencia garantizada tanto en las pistas como en la ciudad.

Bariloche y cerro Catedral: en la base y la intermedia la operación es plena

Si bien las pistas más altas aún esperan la llegada de más nieve natural, el ingenio y la tecnología garantizan la diversión. «Las condiciones son bastante buenas para lo que hay, que no ha nevado nada. Digamos que nos defendemos, el cerro está abierto», explicó Néstor López Dávalos, de la Escuela de Esquí Xtreme.

La clave es la nieve técnica: «gracias a la nieve artificial nos estamos defendiendo muy bien». En la base e intermedia, la operación es plena: «La base y la parte intermedia desde 1400 metros para abajo está funcionando. Es una pista que tiene 1 km 300 de largo». Además, las condiciones climáticas son un aliado: «La gran ventaja que tiene el hecho de tener este clima también es que no se suspende nada, todos los días son iguales. No hay viento, no hay tormenta«. Para quienes buscan variar, la propuesta es clara: «El que es esquiador tiene la oportunidad para hacer snowboard y aprender un deporte nuevo, y el que es snowboardista puede hacer esquí y cambiar de disciplina».

Las escuelas infantiles del Cerro Catedral operan a pleno, iniciando a los más chicos en el esquí. Foto gentileza.

Las escuelas infantiles están a pleno y la afluencia de visitantes es notable, con un movimiento importante en los alquileres de equipos. «Nosotros hoy, por ejemplo, sacamos 450 equipos. Lo que vemos es que se está moviendo bastante y nosotros somos un solo [rental], hay 25 rentals en la base entrada», detalló. A esto se suma la fuerte presencia de los pequeños: «100 chicos había hoy en la escuelita nuestra y bueno, hay 5 escuelas infantiles. O sea, digamos que el cerro está operando, y funciona bien», enfatizó.

Con respecto al inicio de las vacaciones de invierno en otros puntos del país adelantó que para las próximas dos semanas tienen «reservas prácticamente duplicadas a lo que tenemos ahora», adelanta. «Hay mucha gente, mucha reserva y estamos trabajando muy bien. El cerro está abierto, ese es el mensaje«. La prioridad es la experiencia de los más chicos: «Obviamente la gente apunta a los chiquitos de las escuelas… no hay problema, van a esquiar bien, van a estar bien, van a pasar una buena semana».

La experiencia de nieve con su variada oferta, atrae a miles de turistas en Bariloche. Foto gentileza.

Desde la órbita oficial, Sergio Herrero, subsecretario de Turismo de Bariloche, reforzóel optimismo. «Hay muchísima gente de Brasil y mucho turismo. Así que la verdad, estamos conformes», aseguró. Destacó el papel fundamental de la fabricación de nieve técnica del Catedral, que lo convierte en «uno de los pocos cerros que podés descender, podés esquiar, podés disfrutar».

Pero el atractivo de Bariloche va mucho más allá de las pistas: «es una de las pocas ciudades que convive con un Parque Nacional. Entonces podés hacer muchas cosas, desde navegar, desde visitar lugares como el cerro Otto, cerro Campanario… Podés llegar al Tronador y vivir una excursión maravillosa. Bariloche tiene su chocolatería, su calle Mitre, la visita al reloj municipal, los museos de la Patagonia y sobre todo, respirar el Parque Nacional. En relación a otros lugares, estamos muy lejos por todo lo que tenemos para ofrecer aparte de la nieve».