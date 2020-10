Vuelve la Champions League y el Huevo Acuña será protagonista

En esta edición, el objetivo “final” estará en Estambul. Dos meses después de su desenlace en Lisboa, la Liga de Campeones da comienzo hoy a una nueva edición con un intenso calendario para la fase de grupos, comprimida entre octubre y diciembre, y el regreso a las gradas, con número imitado por la pandemia, de los espectadores.



A las 16, Lionel Messi comandará a Barcelona que busca reiventarse ante el Ferecvaros; y el neuquino Marcos Acuña estará presente en Sevilla ante Chelsea, en una nueva participación del Huevo en el máximo torneo europeo a nivel clubes.



⚽️ ¡Todo preparado para la vuelta de la @LigadeCampeones! 🙌

🎥 ¡Revive el último entrenamiento antes de enfrentarnos al Ferencváros! 💪#ForçaBarça🔵🔴 pic.twitter.com/6LamO5Y3GJ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 19, 2020

Estambul, quien debió acoger la final de la pasada edición, será la sede donde se conocerá al sucesor del Bayern de Múnich el próximo 29 de mayo de 2021, salvo nuevo cambio.

Los aspirantes son, como siempre, numerosos entre los 32 equipos participantes: el vigente campeón alemán, sus predecesores Liverpool y Real Madrid, el subcampeón París SG o también los pesos pesados españoles como el Barsa y el Atlético y los ingleses Manchester City y United; y los italianos Juventus e Inter.



Pero esta vez se espera que el camino sea más duro todavía: el viaje hacia la final comienza hoy con grandes partidos inaugurales (PSG-United y Bayern-Atlético), una primera fecha retrasada más de un mes con respecto al calendario habitual por la pandemia de covid-19.

El programa completo de la jornada inaugural

13:55

Dinamo Kiev vs. Juventus (ESPN)

Zenit vs. Brujas (Fox Sports)

16:00

Barcelona vs. Ferencvaros (ESPN)

Chelsea vs. Sevilla (ESPN)

Lazio vs. B. Dortmund (Fox Sports)

PSG vs. Manchester United (ESPN)

RB Leipzig vs. Basaksehir l(Fox Sports)

Rennes vs. Krasnodar (Fox Sports)