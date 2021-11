Weretilneck tras el triunfo en Río Negro: «Vamos a cuidar a la provincia de los partidos nacionales»

Luego de los festejos bajo la lluvia que desplegó JSRN de la mano de Agustín Domingo en Bariloche, en compañía de la gobernadora Arabela Carreras, el líder del oficialismo provincial Alberto Weretilneck desató los festejos en Cipolletti y llamó a fortalecer el capital simbólico que cosechó Juntos en las legislativa de ayer.

El senador evitó trasladar los números municipales a las elecciones 2023 y dejó claro que lo de ayer fue una elección “nacional”. Con un gran acompañamiento de la militancia, donde se originó la fuerza provincial, Weretilneck celebró los números obtenidos y la confirmación de sumar un nuevo diputado a la Cámara Baja del Congreso Nacional.

“Este triunfo nos da más responsabilidad, esto significa fundamentalmente seguir siendo las mismas personas humildes y dirigentes humildes que hemos sido siempre. Nada va a cambiar lo que somos. Vamos a salir desde cada lugar que nos toca hacer las cosas mejores porque queremos que Río Negro esté cada día mejor, que los rionegrinos vivamos cada día mejor”; manifestó en el búnker que el oficialismo tiene en Cipolletti, sobre calle 9 de julio.

Weretilneck agradeció a todos los militantes que se sumaron al trabajo de campaña para “lograr este triunfo”. Hizo un repaso por los siete años de vida que tiene el partido provincial y valoró “la importancia” de sumar un nuevo diputado.

“Cuando era gobernador no había ningún diputado ni senador que me acompañe en la gestión. Hoy contamos con el apoyo de 18 intendentes, de 30 comisionados de fomento tiene no solo un senador sino dos diputados nacionales que vamos a defender los intereses de la provincia”, esgrimió ante el clamor de militantes y el ritmo de los redoblantes. Como ocurrió durante las campañas, y especialmente en la previa a la veda electoral, el exgobernador criticó a los dos principales partidos nacionales. “Vamos a cuidar a la provincia de los partidos nacionales.”.

Weretilneck señaló que la polarización que se genera en las elecciones nacionales dificulta a los partidos provinciales pero que el acompañamiento de los rionegrinos permitió este triunfo “histórico” para JSRN.

“Este resultado en una elección tan nacionalizada, tan compleja donde el país se tensa tanto y se divide tanto que los rionegrinos hayan elegido una fuerza provincial para nosotros es una satisfacción muy importante y el triunfo es de todos los rionegrinos”, indicó.

El mentor de JSRN dejó claro que las elecciones de medio término no puede mirarlas con una boca de urna de cara a las provinciales y municipales de 2023. “Si mirás el resultado electoral de este año vas a ver que el electorado votó de distinta manera. Las elecciones son totalmente distintas y hay que ser respuesta de la gente. Creo que esta era una elección nacional. Si en cuatro meses votamos por una municipal sería distinta y una elección provincial aún más distinta. Estamos convencidos que de cara a las elecciones municipales y provinciales salimos más fortalecidos”.