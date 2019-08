Y se nos fue un “redepente”

Zapala

Esta fue, allá por mediados del siglo pasado, una frase genial genialmente actuada por la inolvidable y maravillosa Niní Marshall (1903-1996) como Catita. Aludía, claro está, al fallecimiento imprevisto de alguien reproduciendo una expresión popular pero con el inconmensurable aporte de su talento.

Me “vino el recuerdo”, medio “redepente”, ante el cambio grotesco de tantos medios y de sus periodistas contradiciendo de pronto su propio discurso ante un resultado electoral.

Y lo digo porque eso no era periodismo antes ni es periodismo ahora. Está claro que una cosa es informar y otra cosa es opinar. También es evidente que los “medios” no están en el medio, sino en uno de los lados, y por eso mismo están llenos de opinólogos -opinadores diría Catita- que afirman categóricamente los disparates más espeluznantes.

Lo que ocurrió demuestra también que no es tan fácil conseguir que las personas sigan como borreguitos esas opiniones. Así que no era tan correcto echarle toda la culpa a esos medios como no lo sería adjudicarles meros errores y disculparles su intencionalidad.

Ahora seguramente procurarán remendar el prestigio irremediablemente perdido diciendo que critican lo que antes elogiaban, pero que también critican lo que antes criticaban. O sea, ¿en qué quedamos?

Estos amigos “más vale perderlos que encontrarlos”, como decía don Feres, viejo comerciante zapalino, aludiendo a los que le pedían fiado y no le pagaban. Quizás el gobierno piense ahora lo mismo. Estos muchachos tienen el mérito de no tener identidad alguna, y de tener a mano un micrófono, alguna cámara o alguna columna para lo cual nadie los votó ni se sometieron a ninguna compulsa que no sea de dudoso “rating”. Piénsenlo mejor, en términos más profesionales, porque en un “redepente” pueden desaparecer por falta total de credibilidad.

Julián A. Álvarez

DNI 75.740.278