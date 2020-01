¿Y si pensamos en la patria?

Neuquén

Nací en Neuquén hace 73 años. Trabajé 50 años en la actividad independiente, haciendo mis aportes de ley y actualmente estoy jubilado.

Desde 1946, año de mi nacimiento, pasaron por el sillón de Rivadavia 30 presidencias y actuaron 64 ministros de Economía, cada uno con su ideología y su librito.

Desde hace 73 años el país viene padeciendo una inflación del 62,9% de promedio anual.

En el año que mencioné antes necesitaba m$n 4,10 (para los más jóvenes: pesos moneda nacional) para comprar un dólar americano y en la actualidad para comprar el mismo dólar debo desembolsar m$n 41 billones. Sí, ¡m$n 41.000.000.000.000!

Me da la sensación de que algo mal hemos hecho. O mejor dicho, algo mal han hecho los personajes que mencioné antes sin dar ningún nombre.

Estos señores/as durante sus mandatos percibieron sus cómodos salarios y sin importar mucho cuánto tiempo ejercieron sus funciones cuando se jubilaron recibieron como premio unos gratificantes haberes de privilegio.

¿Qué les parece señores políticos y aquellos que trabajan en política si por un momento ponen en actividad sus neuronas, dejan de lado los intereses particulares y partidarios, sin egos ni vanidades y se sientan a una mesa para preguntarse qué se hizo y se sigue haciendo tan mal para que el país se desbarranque sin parar?

¿Qué están esperando? ¿Que pasen otros 73 años y nuestra casi desaparecida moneda pierda 13 ceros más y sea imposible vivir dignamente?

No pretendo que dejen su aliento y se inmolen para lograr el objetivo, pero sí que como compatriotas sientan en sus almas que están aportando algo positivo al país que espera de ustedes algo más que ocupar un escritorio o una banca.

Por supuesto que no estaré presente en esa oportunidad, pero me gustaría que mis bisnietos no tengan que vivir la misma historia.

Oscar Arges

DNI 7.577.165