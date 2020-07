Ya son 77 los silobolsas destruidos en los campos del país

Los ataques nocturnos a silobolsas continúan en los campos del centro de país, sin que se produzcan detenidos pese a la logística y el conocimiento que requieren este tipo de acciones delictivas.

El último episodio conocido ocurrió ayer en el sur de Santa Fe, en el campo La Noria, 25 km al oeste de Sancti Spíritu y a 70 km al sur de Venado Tuerto. Allí destruyeron dos silobolsas con soja y avena. Se cree que quienes cometieron el delito transitaron algunos kilómetros para llegar al lugar.

En la provincia santafesina ya son 32 los depósitos destruidos en lo que va de 2020. Y en todo el país ya son 77. Las pérdidas son millonarias.

Las localidades de María Teresa, Murphy, Bustinza, San Jerónimo Sur y Los Quirquinchos, son algunas de las afectadas en Santa Fe. También haciendas de Córdoba han sido víctimas de estos ataques.

En Bahía Blanca, la Policía rural realiza pesquisas preventivas de los sitios donde se encuentran los silobolsas, casi todos a la vera de las rutas, especialmente las nacionales 3 y 33, pero también por la provincial 51.

La rotura de estos bolsones de almacenamiento provoca graves perjuicios económicos ante la desprotección de los granos y el costo del implemento dañado, además de que se trata de pérdida de alimento.

Además de las roturas deliberadas de silobolsos, se han registrado incendios de campos, robos de cosecha, agroquímicos, maquinaria y ganado y usurpación de tierras, según denunció una de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

El vicepresidente de CRA, Gabriel de Raedemaeker, ha dicho al periódico Perfil que de los autores “no se sabe absolutamente nada, no hay indicios, ni sospechas, ni culpables, hasta ahora solo hay mensajes de algún sector del oficialismo antagónico a la producción”.

En la Sociedad Rural Argentina señalan que desde el conflicto del campo de 2008 no había tantas roturas de silobolsas. Presumen que ataques posteriores tenían que ver con internas en la Unión de Trabajadores Rurales (Uatre) en el sur de Santa Fe o conflictos con camioneros. “No vemos un comando organizado a nivel nacional”, opinan.

Un "meme" festejado por Cristina

En tanto, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, le respondió a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por un "meme" que retuiteó por los ataques a silobolsas .

La actual presidenta del Senando retuiteó una imagen donde se ve la imagen de una mula, cuyos ojos están tapados -como si se protegiera su identidad-, acompañada con un texto que reza: "La primer mulita arrepentida se confiesa: 'Cristina me dijo que rompiera los silobolsas o me hacía escabeche'". Escribió Cristina al respecto: "Me encanta el humor, y cuando es inteligente... más".

Replicó Chemes en otro twit: "Nos preocupa que una vicepresidenta de la Nación se tome a la ligera el vandalismo que hunde a productores y productoras en la inseguridad, les quita el esfuerzo de casi un año y al país, alimentos y recursos. Lamentable. A los argentinos y argentinas ya nadie les mete la mula. Es un mensaje que no construye, no aporta y genera más resquemores con el campo".