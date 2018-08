Utensilios de cerámica, saludables para cocinar

Entonces, rescatando el valor de la arcilla ¿cuáles son sus bondades que la hacen tan singular?

La arcilla es un material natural que está constituido por minerales en forma de granos. Esta composición de minerales es muy similar al cuerpo humano, por eso es un material armonioso con nuestro cuerpo. Además, nos conecta directamente con la antigüedad y sabiduría de nuestra Madre Tierra, ya que su formación se debe a la descomposición de rocas durante millones de años, imagínate la vibración energética que aún conserva y transmite. Por otro lado, es un material abundante en la Tierra y reciclable. Este último ítem ecológico y respetuoso para el ambiente, pasó a ser un valor destacable en nuestro correr de la modernidad, que consume y desecha.

Cerámica y salud

Varias son las razones que convierten a los objetos de cerámica como una buena alternativa para incluirla más en nuestras cocinas y cuidar así de nuestra salud y la de nuestros seres queridos.

Por un lado, muchos de los materiales de las ollas y sartenes que probablemente hay en tu cocina, por el efecto del calor en contacto con los alimentos, pueden desprender metales pesados y otros gases tóxicos. Estos se acumulan en el cuerpo y el organismo no puede eliminarlos. Por lo general no se produce un síntoma inmediato, pero es una toxicidad lenta con consecuencias diversas a largo plazo. Sin embargo, una sartén de cerámica no daña a la salud, ya que está libre de materiales tóxicos.