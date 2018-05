Colagreco: “Hoy el carnicero no sabe decir de dónde viene la carne”

Mauro Colagreco es el único cocinero argentino con dos estrellas Michelin por su restaurante Mirazur en la Costa Azul y elegido mejor cocinero en Francia por una de las guías gastronómicas más importantes del mundo. Lo entrevistamos sobre su historia, la cocina francesa, sus proyectos en el país y como el feedlot y la soja no suman a la hora de avanzar.

Minutos antes de presentar en sociedad el Prix de Barón B Cuisine, concurso que lo tiene como jurado, Colagreco cuenta que de chico viajaba mucho con su familia a Bariloche y siete lagos. Y que la primera vez que llegó a Europa tenía 18. No se le había cruzado jamás ser cocinero. Hizo un bachillerato en letras y dos años de Economía en la universidad.

La apertura de Mirazur, sitio donde despega al estrellato, fue complicada:

“Atravesamos todo ajustándonos el cinturón, pensando que lo que estábamos haciendo estaba bien. La fe mueve montañas. Tuvimos mucha suerte, abrimos, si hoy lo tengo que volver a hacer no lo haría en esas circunstancias ni loco. Todo estaba predispuesto a que no ande. El restaurante había cerrado hacia 4 años, con mala reputación en un lugar fuera del centro, no tenia ningún tipo de pasaje. Tenia todo en contra, yo no tenia experiencia, era un lugar donde nunca había estado, yo no conocía a nadie, ni proveedores ni sabia lo que se comía, Nos lanzamos y tuvimos prensa enseguida, creo que el reconocimiento de la prensa y las guías nos salvaron. Hay cosas positivas y negativas, eso nos dio una visibilidad, a pesar de la estrella Michelin súper enseguida ( a los nueve meses de abrir). En el 2008, dos años y un poco más después de haber abierto, me ofrecen un puesto de chef ejecutivo en un hotel muy bueno de 5 estrellas del palace de la costa azul. Estaba a punto de irme y cerrar y una semana antes de que firmemos, me llaman de la guía Gault et Millau diciéndome que me habían elegido cocinero del año en Francia, la segunda guía mas importante de Francia después de Michelin, pero que habían sentido correr rumores de que me estaba por ir del restaurante les dije que no era cierto y me quedé!, fueron años duros pero pasaron trabajando mucho y es una linda historia, la podemos contar...”.