La reina Máxima Zorreguieta ya disfruta de Bariloche junto a su familia: se instaló en Pilpilcurá

La reina Máxima de Países Bajos llegó la tarde del viernes a Bariloche para pasar Año Nuevo junto a su familia en una estancia de su propiedad en esta ciudad. La monarca, de origen argentino, se instaló en la estancia Pilpilcurá —ubicada a unos 75 kilómetros del centro de la ciudad— con su esposo, el Rey Guillermo, y sus hijas, Catalina, Alexia y Ariane de Orange.

La reina Máxima Zorreguieta en Argentina

Según Noticias Argentinas, el grupo familiar de la reina Máxima arribó poco después del mediodía al aeropuerto Teniente Luis Candelaria, en un vuelo privado procedente de El Calafate, y rápidamente se trasladó a su propiedad, en medio de un fuerte operativo de seguridad.

La presencia de Reina Máxima en esta ciudad es habitual, ya que todos los años se instala aquí para pasar las Fiestas y disfrutar de algunos días de vacaciones, aunque no pasa desapercibido para los vecinos de la zona y eventuales turistas.

Por otra parte, trascendió que Máxima se reencontró en la estancia con su madre, María del Carmen Cerruti, quien esperaba allí al resto de la familia.

Jagger, el nuevo mejor amigo de Máxima Zorreguieta

La Casa Real de los Países Bajos sorprendió a sus seguidores con una noticia que rápidamente se volvió viral: la llegada de Jagger, un cachorro de labrador negro que ya es el nuevo integrante del Palacio. La presentación oficial se hizo a través de una foto en los jardines reales que despertó miles de reacciones de afecto en las redes sociales.

Jagger no llega solo para sumar ternura, sino para cumplir un rol fundamental en el día a día de los monarcas. Su incorporación se produce en un contexto muy particular: las tres hijas del matrimonio, Amalia, Alexia y Ariane, se encuentran estudiando en el extranjero (Ámsterdam, Londres e Italia, respectivamente), dejando a los reyes en una etapa de «nido vacío» que ahora compartirán con sus mascotas.

Con información de NA