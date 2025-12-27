El imperio decadente

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429

San Antonio Este

Descarto por ignorancia la opinión de los que defienden el poder de EE.UU. y su capricho de quedarse con el petróleo venezolano con el agravante manifiesto de Trump diciendo que son propiedad de ese país.

El mundo sabe que EE.UU. atacó y destruyó países como Irak, Libia, Siria y Afganistán, asesinando a presidentes de dos de esos países con el apoyo en algunos casos de fuerzas de la OTAN y Gran Bretaña, como es la costumbre.

Tampoco contó en todos estos casos con la aprobación de su Congreso, como correspondería, pero ese es un problema para el imperio cuando quiere destruir un país y quedarse con sus riquezas, en su desesperación por manotearle el petróleo a Maduro y su pueblo.

Trump pisotea todas las reglas del mar y la humanidad utilizando una fuerza naval que incluye portaaviones y submarinos nucleares, hundiendo pequeñas embarcaciones venezolanas, colombianas y de islas del mar caribe, pretendiendo que el mundo acepte esos asesinatos -más de 100 pescadores- sin ofrecer una sola declaración o prueba que justifiquen tal acción aberrante, llevando al mar Caribe y a Venezuela a una situación de guerra, con actos de piratería contra barcos petroleros sin motivo legal alguno.

Llegamos a un fin de año con la sensación de hallarnos en manos de una potencia manejada por un monstruo que solo pretende juntar capital sin saber nada de guerra, porque no ha cumplido con el servicio militar siquiera. Digo.

