Confirman los primeros casos de Influenza H3N2 en Neuquén: aclaran que no se trata de una nueva «Gripe K»

El Ministerio de Salud de Neuquén confirmó este sábado la detección de los primeros dos casos de influenza A H3N2 en la provincia. El hallazgo se da en un contexto de aumento de la actividad de este virus a nivel internacional durante los últimos meses. El comunicado oficial busca llevar tranquilidad a la población y esclarecer dudas respecto a la denominación de este virus, descartando el término coloquial y erróneo de «Gripe K».

El ministro de Salud de Neuquén, Martín Regueiro, detalló que ambos pacientes requirieron internación por un cuadro de neumonía, pero evolucionaron de manera favorable y ya recibieron el alta médica. Actualmente se encuentran en sus domicilios.

Las autoridades destacaron que se tratan de «casos aislados» y aseguraron que, hasta el momento, no hay evidencia de una transmisión comunitaria sostenida en Neuquén.

Influenza H3N2 en Neuquén: ¿por qué no hay que llamarla «Gripe K»?

Desde la cartera enfatizaron que la denominación correcta es Influenza A(H3N2) subclado K y explicaron que no es una enfermedad nueva, sino una «versión actualizada» o variante genética reciente del virus de la gripe que ya circula habitualmente.

Desde Salud explicaron que la «H» (Hemaglutinina) y la «N» (Neuraminidasa) son proteínas superficiales del virus que le permiten entrar y salir de las células. El término «clado» o «subclado» indica mutaciones recientes. Por lo tanto, si bien esta variante puede eludir parcialmente la inmunidad previa, los síntomas son similares a la gripe estacional común y no representa un virus completamente diferente.

La denominación «subclado K» refiere simplemente a una subfamilia o variante genética reciente dentro del árbol genealógico del virus, la cual ha demostrado transmitirse con mayor facilidad.

Salud explicó que el subclado K ha sido detectado en varios países del mundo y ha llamado la atención por su facilidad de transmisión. Sin embargo, Regueiro remarcó que «no se ha observado mayor gravedad clínica asociada a esta variante, ni un aumento de hospitalizaciones o fallecimientos en relación con temporadas previas».

Actualmente, el sistema de vigilancia epidemiológica y virológica de la provincia se encuentra reforzado, monitoreando la situación de forma permanente. «No se trata de una situación de alarma, sino de un evento que está siendo controlado de forma oportuna y eficaz», concluyó el ministro.

Medidas de prevención y cuidados

A raíz de la detección de esta variante, que ya ha encendido alertas en Europa, Asia y otros países de la región como Chile y Perú, es fundamental reforzar los cuidados. Si bien el Ministerio de Salud de la Nación indicó que esta variante «no ha demostrado ser más grave que otras», se insta a la población a mantener las medidas habituales de higiene para evitar su propagación:

Lavado frecuente de manos con agua y jabón.

con agua y jabón. Cubrirse al toser o estornudar con el pliegue del codo.

con el pliegue del codo. No compartir objetos personales (como vasos, cubiertos o mate).

(como vasos, cubiertos o mate). Ventilar adecuadamente los ambientes cerrados.

los ambientes cerrados. Limpiar y desinfectar superficies de uso común.

superficies de uso común. Consultar al médico ante la aparición de síntomas respiratorios.

Asimismo, las autoridades recuerdan que la vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz de protección. Se recomienda especialmente a los grupos de riesgo (niños de 6 a 24 meses, embarazadas, personas con factores de riesgo entre 2 y 64 años, mayores de 65 y personal de salud) mantener al día su esquema de vacunación antigripal anual, disponible de forma gratuita en centros de salud y hospitales.