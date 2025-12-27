Vacaciones para el olvido: una familia argentina fue robada en Chile y quedó varada, «fue todo muy raro»

Una familia argentina vivió horas de tensión en Chile luego de sufrir un robo durante la madrugada del lunes en un barrio privado de La Serena, donde delincuentes se llevaron su camioneta y una suma importante de dólares, lo que complicó el cierre de sus vacaciones y el regreso al país.

Inseguridad en vacaciones: cómo fue el robo a los turistas argentinos

El hecho ocurrió entre las 00.40 y la 1 del lunes en el Condominio Mirador del Faro, un complejo con acceso controlado, cámaras y vigilancia las 24 horas.

Según informó La Nación, en un lapso de unos 20 minutos se llevaron una Toyota Hilux SRX que estaba estacionada cerca de una garita de seguridad. El vehículo tenía traba en el volante y la alarma activada, pero fue forzado y retirado del lugar.

La camioneta que fue robada a la familia oriunda de San Juan.

Además, los delincuentes se llevaron US$3500 en efectivo y documentación que estaba dentro de la camioneta. Ese dinero estaba destinado a cubrir los gastos del viaje y el posterior regreso de la familia a la provincia de San Juan.

El impacto del robo y la denuncia ante las autoridades

La familia está integrada por Carolina Ortiz, su esposo y sus tres hijos, quienes quedaron sin movilidad y con dificultades para reorganizar el viaje. Tras enterarse del robo, el hombre debió recibir asistencia médica por un fuerte dolor en el pecho asociado al estrés.

En diálogo con Tiempo de San Juan, Ortiz señaló que el robo se realizó en “cinco minutos” y que «fue todo muy raro», ya que desde la salida no se veía la camioneta y consideró “imposible” que fuera identificada sin información previa.

La denuncia fue radicada ante los Carabineros de Chile, que tomaron los datos e iniciaron una investigación. “Más allá del daño material, queremos visibilizar lo que pasó, alertar a otros turistas y exigir que se investigue cómo pudo ocurrir un robo de esta magnitud en un lugar que se promociona como seguro”, expresó Ortiz.