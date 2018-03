El pastelero más famoso de Regina comparte su pasión por la buena mesa

- De grande tuve la posibilidad de estudiar en la escuela de cocineros Gato Dumas y en medio de la carrera mi profesor me dic: “vos mejor dedicate a la pastelería”. La pastelería es muchísimo más compleja que la cocina salada: se pesa y se mide cada ingrediente, gramos de más en una receta la puede modificar hasta destruirla. Es muy visual y saber decorar es lo primordial.

- Me crié entre ollas y sartenes en la cocina de mi vieja, que es una excelente cocinera. La familia tiene mucho que ver en esta elección; sagrado era el domingo de pastas macarrones y la mesa larga donde todos nos reuníamos. Siempre supe que la cocina iba a formar parte de mi vida, quizás no como un trabajo -porque eso ya de grande lo elegí- sino por el gusto por la buena comida, que es lo que más disfruto.

- ¿Qué es lo que más te gusta de la pastelería?

- Que nunca dejás de aprender, siempre surgen ideas y técnicas nuevas. Y el placer mas grande es cuando alguien se lleva un bocado a la boca y ves la cara de satisfacción y aprobación. También he visto las otras caras y ese es el momento en el que decidís...no realizar más esa receta. (Se reíe a carcajadas)

- ¿Cuál es tu sello en la pastelería?

- Creo que hay una sola palabra que define lo que sos como pastelero o cocinero y es “trabajo”. Soy extremadamente obsesivo con mi trabajo, muy exigente y no me permito equivocarme. Los que trabajamos en una cocina nunca quedamos conformes, siempre creemos que lo podríamos haber hecho mejor. Ese es un sello de algunos cocineros.

- ¿Sos de compartir recetas?

- Desde hace muchos años trabajo en medios de comunicación dando recetas. He trabajado en gráfica, radio por varios años y en televisión. No me sirve de nada quedarme con recetas o secretos de cocina guardados. Para poder trascender hay que saber compartir.