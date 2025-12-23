Necrológicas de hoy, martes 23 de diciembre de 2025

HIBERNON, GABRIEL

El Colegio de Arquitectos de Rio Negro expresa sus más sinceras condolencias a los familiares, amistades y colegas del arquitecto Gabriel Hibernon, fallecido el 19 de diciembre.Gabriel fue un colaborador permanente de nuestra institución y desempeño con compromiso y responsabilidad distintos cargos dentro del colegio, acompañando siempre una incansable defensa de la profesión.Su labor y vocación dejaron una huella profunda, tanto en su ciudad adoptiva de San Antonio Oeste como en toda la provincia de Rio Negro. Su legado profesional y humano permanecerá en la memoria de quienes compartieron con él el ejercicio de la arquitectura.