Zulma Reina cerró una paritaria con dos bonos para los trabajadores de la Legislatura: cómo es el acuerdo

Zulma Reina está a cargo de la presidencia de la Legislatura de Neuquén. Foto: Matías Subat.

La vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura de Neuquén, Zulma Reina, también cierra el 2025 con la negociación salarial del próximo año prácticamente resuelta. Tras una paritaria silenciosa, que no involucró ninguna medida de fuerza, pero sí varias idas y vueltas, los trabajadores de la Cámara se llevaron un ofrecimiento superador al de los estatales provinciales.

Las conversaciones con el sindicato ANEL se iniciaron a fines de noviembre y finalizaron casi en paralelo con las que encaró el Poder Ejecutivo con ATE, UPCN, Unavp y ATEN.

Según explicó el secretario general del gremio legislativo, Pablo Godoy, el acuerdo con Reina incluye la continuidad de las actualizaciones atadas a la inflación durante el primer semestre del año que viene y un nuevo llamado a negociar a partir de julio.

Además, los trabajadores de la Legislatura cobrarán un bono extraordinario en la segunda quincena de enero, de igual manera que los demás estatales de la provincia, pero de un monto diferente. Godoy explicó que será equivalente al valor punto del escalafón, que se actualiza también por Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que arrojaría una suma por encima de los 700.000 pesos.

El acuerdo alcanzado entre ANEL y la gestión de Reina como presidenta a cargo de la Legislatura también incorporó una bonificación extraordinaria vinculada a las tareas del Sistema de Gestión de Calidad pagadera en abril que también iría atada al valor punto vigente en ese momento.

En tanto la paritaria de los estatales que están bajo la órbita del Poder Ejecutivo recibirán un bono de 350.000 pesos y otra suma adicional en abril, en concepto de ropa de trabajo, que será equivalente a la suma recibida en septiembre pasado (236.558 pesos) más la inflación del período.

Presupuesto con «superávit»

«Se aprobó en asamblea de manera unánime», aseguró el dirigente, quien destacó que la Legislatura «va a cerrar este año con superávit».

La Legislatura de Neuquén tiene un presupuesto para el año que viene de 72.300 millones de pesos de los cuales 61.736 millones, un 85%, se destinarán al pago de salarios del personal y contratos.

Un ingresante en la Cámara cobra un sueldo inicial de 1,6 millones de pesos, aproximadamente. El acuerdo firmado por ANEL tendrá impacto en la dieta de los diputados, que está atada al valor punto del escalafón, por lo que se actualizará trimestralmente con la inflación.

Parte del acuerdo entre el gremio y la gestión de Reina fue también iniciar, el año que viene, la discusión para reformar la actual ley de remuneraciones del Poder Legislativo para presentarla en el primer semestre del 2026.