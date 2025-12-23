«La IA y el blockchain son herramientas decisivas para transformar como Argentina produce, gestiona y exporta energía»

Por Eduardo Gorchs (*)

Según Eduardo Gorchs, «la industria del petróleo y gas vive un punto de inflexión. En un contexto global donde la transición energética impulsa la búsqueda de fuentes más limpias, trazables y eficientes; las compañías encaran el desafío de mantener la competitividad sin perder de vista la sostenibilidad, la eficiencia y la transparencia. En este escenario, tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y el blockchain se presentan como herramientas decisivas para transformar el modo en que Argentina produce, gestiona y exporta energía. «

IA & Blockchain: un activo estratégico

Para el CEO de Siemens Sudamérica: «el blockchain, por su naturaleza descentralizada e inalterable, permite registrar cada etapa del ciclo del petróleo, desde la extracción hasta el refinado y la comercialización, con un nivel de trazabilidad imposible de alcanzar con sistemas tradicionales. En una industria donde participan múltiples actores, contar con una fuente única y confiable de información se convierte en un activo estratégico. La posibilidad de verificar- en tiempo real- el origen del crudo, las condiciones de transporte o el cumplimiento de estándares ambientales refuerza no solo la eficiencia, sino también la reputación y la licencia social para operar de las organizaciones.

A esta transparencia se suma el valor de la inteligencia artificial, capaz de analizar en segundos millones de datos generados por sensores, pozos, refinerías o sistemas SCADA. La IA permite anticipar fallas, optimizar la producción, reducir el consumo energético y mejorar la seguridad operativa, generándole ahorros significativos en costos y tiempos al sector, a la vez de volverlo más resiliente y eficiente con sus activos y equipos técnicos. Cuando estos datos se registran en blockchain, su verificación se vuelve automática y auditable, lo que facilita la toma de decisiones basada en evidencia y la automatización de procesos críticos.

Un avance clave en este sentido son los contratos inteligentes, acuerdos digitales programados sobre blockchain que se ejecutan automáticamente cuando se cumplen condiciones previamente definidas, y que hoy en Argentina representan una gran oportunidad para ser implementados. En el sector petrolero, pueden aplicarse para automatizar entregas, liberar pagos una vez verificado el transporte o certificar el cumplimiento de normas ambientales y de seguridad. El resultado es una reducción significativa de tiempos administrativos, errores y costos operativos, sumado a una mayor transparencia entre todas las partes involucradas.

Para nuestro país que cuenta con uno de los yacimientos de hidrocarburos no convencionales más importantes del mundo, la incorporación de estas tecnologías no es solo un paso en los procesos de modernización, sino una estrategia para consolidar su posición como actor clave en el ecosistema energético global. «

Eficiencia colectiva

Gorchs, subraya que: «la trazabilidad digital permitiría a las empresas certificar el origen y la huella ambiental de cada barril, requisito cada vez más valorado en mercados internacionales que priorizan criterios ESG. De esta forma, Argentina podría fortalecer su capacidad exportadora, asegurando que su producción no solo sea competitiva, sino también responsable.

Además, la integración de inteligencia artificial y blockchain podría contribuir a optimizar la infraestructura logística y de transporte, reducir pérdidas por ineficiencia y mejorar la planificación de la demanda energética interna. En un entorno tan interconectado como el del oil & gas, cada dato validado se convierte en una pieza clave para la eficiencia colectiva.

Por su parte, la digitalización de la energía es la base sobre la cual se está construyendo la nueva competitividad del sector. Blockchain e inteligencia artificial permiten transformar los datos en confianza, la eficiencia en sostenibilidad y la operación en evidencia verificable y certificable. En un país con el potencial energético de Argentina, estas tecnologías pueden marcar la diferencia entre ser un exportador tradicional o un referente global de innovación energética.»

Desde Siemens, aseguraron: «Llevamos años acompañando al sector nacional como en el exterior, a que alcancen estos estándares a través de tecnología interoperable y confiable. La oportunidad está al alcance y es lo que hacemos a diario: combinar el mundo real con el digital, donde el conocimiento técnico junto a las herramientas digitales garanticen operaciones escalables, ciberseguras y responsables en cada etapa del proceso.

El futuro del petróleo no solo dependerá de cuánto se produzca, sino de cómo se produzca, la agilidad en que suceda y con qué grado de transparencia y sostenibilidad se opere. Blockchain e inteligencia artificial no son solo tecnologías emergentes; son la infraestructura sobre la que se construirá la energía inteligente y confiable del mañana».

(*) El autor es el CEO de Siemens Sudamérica.