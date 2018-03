Mi agenda personal por María J. Ibargüen, arquitecta

Salir a comer afuera, ¿es un plan?

Sí, me encanta salir a comer aunque a veces me cansa el sabor de la comida de restaurant y prefiero la de casa.

Una picada...

No me gustan los embutidos ni los quesos, si ya sé, se estarán preguntando ¿pero no come pizza? No, no como pizza, por lo menos no la que come el resto de la humanidad, yo me la preparo con otros ingredientes, como un salteado de pollo, cebollitas, acelga y salsa blanca, por ejemplo.

Lo natural, lo orgánico...

Me gusta lo saludable, pero no podría vivir solo con ese tipo de comida, soy una apasionada de la comida chatarra, los chocolates, el dulce de leche, las torta fritas y esas cosas.

Sopa... ¿onda Mafalda?

Me encanta la sopa, prefiero la preparada en forma casera, pero si es de cubitos también es bienvenida.