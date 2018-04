No hay mejor ceremonia que compartir una ronda de mates en el norte neuquino

Ricardo A. Kleine Samson, dedicado también a la fotografía de paisaje, es el nuevo protagonista de nuestra minisección “Agenda personal”. Viajero como pocos, conoce el norte neuquino con una sensibilidad particular. Y sabe compartirlo con total grandeza, sea en textos, fotos o conversaciones.



¿Por qué el norte neuquino es una gran pasión para vos?

No es una pasión. Sencillamente me gusta. Si he de tener una es la de leer y escribir. Leer me motiva. Desde muy joven me levanto y me acuesto y, hasta sueño, con escribir historias, cuentos, relatos, lo que sea por escribir. El norte neuquino es un buen invento de mi cabeza para poder escribir y hacerlo sobre él. Hay que tener mucho cuidado con lo que se desea, porque a la larga se cumple, dicen los árabes.