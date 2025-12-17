Golpe a organización narco que operaba en Roca: tres imputados y droga lista para ser vendida

Un operativo realizado el martes por la tarde permitió desarticular un punto de venta de estupefacientes en el barrio Chacramonte de Roca, donde se secuestró cocaína y una suma de dinero en efectivo superior a los cuatro millones de pesos. Como resultado del procedimiento, tres personas quedaron imputadas y a disposición de la Justicia Federal.



La investigación fue llevada adelante por el área de Investigación y Litigios de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de General Roca, bajo la dirección del fiscal Gallardo y el secretario Iglesias Frezzini.

Tras dos meses de trabajo investigativo, se reunieron elementos probatorios vinculados a la comercialización de estupefacientes, lo que derivó en la solicitud y posterior otorgamiento de una orden de allanamiento por parte del juez de Garantías, Hugo Greca.

En el procedimiento, personal policial incautó cocaína, tanto compactada como fraccionada y lista para su venta al menudeo. Además, se secuestró una importante suma de dinero en efectivo que supera los cuatro millones de pesos.

También se hallaron dólares, pesos chilenos y uruguayos, reales y guaraníes. Se incautaron celulares y una balanza de precisión, elementos habitualmente utilizados en la actividad de comercialización de drogas.



La Justicia Federal dispuso la notificación de formación de causa por infracción a la Ley 23.737 para tres personas mayores de edad: el responsable de la vivienda allanada, su pareja y su hija.