Tras su gira por la India, Lionel Messi llegó a la Argentina para empezar sus vacaciones

Messi regresó a la Argentina para pasar las fiestas con su familia.

Lionel Messi regresó este miércoles a la Argentina para iniciar las vacaciones, luego de su gira por la India y de la reciente consagración en la MLS con Inter Miami. El capitán de la Selección pasará unos días de descanso en Rosario antes de encarar la pretemporada en la que buscará su puesta a punto para llegar en condiciones al Mundial 2026.

El astro argentino aterrizó con su avión privado en el Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo, Santa Fe, debido al cierre de la estación aérea de Fisherton por obras de infraestructura.

🚨 ¡LEO MESSI LLEGÓ A LA ARGENTINA! La Pulga aterrizó en el país para pasar las fiestas de fin de año en su natal Rosario



📺 #SportsCenter | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/7ohhSqwETX — SportsCenter (@SC_ESPN) December 17, 2025

Desde allí, Messi continuará su viaje por vía terrestre hasta su casa en Funes, localidad ubicada a las afueras de Rosario.

Decenas de fanáticos esperaron por el capitán argentino en el alambrado perimetral del aeropuerto de Santa Fe, provincia que Leo volvió a pisar después de más de 14 años.

La última vez que se lo vio por Santa Fe fue el 16 de julio de 2011, cuando la Selección Argentina, dirigida entonces por Sergio Batista, quedó eliminada por penales ante Uruguay en los cuartos de final de la Copa América disputada en el país, en un partido que tuvo como sede el estadio Brigadier López, del club Colón.

Messi pasará las fiestas con su familia en Rosario

El 10 de la Selección Argentina descansará durante las fiestas en su Rosario natal y luego regresará a la actividad con el Inter Miami a inicios de enero. El primer compromiso con Las Garzas será el 31 de ese mes donde enfrentará a Atlético Nacional en Medellín.

La gira de amistosos continuará en Guayaquil, el 7 de febrero, para enfrentar a Barcelona. El recorrido cerrará con el último y tercer encuentro en Perú, aún con rival y fecha a confirmar. Ese será el itinerario de Messi con Las Garzas en el inicio del año mundialista.

Con la Albiceleste, la acción se retomará recién en marzo donde el combinado dirigido por Lionel Scaloni tendrá que afrontar la Finalissima con España (el 27 de marzo), y un probable amistoso con Senegal unos días antes por la misma ventana FIFA.

Los primeros días de junio será la última etapa de amistosos internacionales FIFA que cerrará la antesala del Mundial 2026.

Luego, aún sin la confirmación de la presencia de Messi, la Selección argentina afrontará la Copa del Mundo 2026 del 11 de junio al 19 de julio donde defenderá el título obtenido en Qatar 2022.