Los importados chinos inundan los bazares de Neuquén: qué productos pueden encontrarse

La zona del bajo capitalino concentra a la mayoría de los bazares. Foto: Matías Subat.

La presencia de productos importados en las vidrieras locales, uno de los objetivos planteados por la actual gestión nacional de Javier Milei, se observa con mayor claridad en los bazares que se reparten sobre la zona del bajo de Neuquén capital.

Copas, maquillajes, alfombras, artículos de decoración, ropa interior y hasta algunos electrodomésticos pueden encontrarse en este tipo de locales, que solo en la calle Sarmiento, entre la avenida Argentina y Leguizamón, suman unos seis comercios.

Aunque existen variaciones en los precios, el común denominador en buena parte de estos negocios es el origen de la mercadería: China.

«Casi todo lo que tenemos es importado, estamos abiertos desde el 2 de diciembre», comentó a Diario RÍO NEGRO el encargado de un bazar nuevo que abrió frente al parque central de la capital neuquina.

El sitio, que ganó difusión durante los últimos días en las redes sociales, fue escenario de largas filas, con visitantes esperando su turno para ingresar y recorrer las estanterías de productos, que están distribuidas en los tres pisos que tiene el edificio.

«Somos de Cutral Co y como teníamos un viaje programado a Neuquén, decidimos venir a ver qué podíamos encontrar«, relató una joven que aguardaba en la puerta de entrada ante la consulta de este medio.

Otra pareja, oriunda de Cipolletti, explicó que se topó con el local por medio de las redes. «Queremos comprar cosas para decorar la Navidad», relataron.

Lluvia de importados chinos en Neuquén: un bazar, apuntado por irregularidades

En medio del furor inicial, el negocio también fue noticia por una inspección de la subsecretaría provincial de Trabajo, que recorrió el lugar esta semana y, según informó, encontró varias irregularidades. Entre ellas, jornadas de trabajo superiores a las 12 horas de extensión para el personal.

El caso se conoció por una denuncia del Centro de Empleados de Comercio (CEC). De acuerdo a la información difundida por la cartera laboral, los inspectores también detectaron otras situaciones problemáticas, como la existencia de un único sanitario para todo el edificio.

Además, «se constató la ausencia de equipos de protección personal, deficiencias en el mantenimiento de las instalaciones eléctricas, extintores de fuego vencidos o inexistentes, falta de capacitación para el uso adecuado de la maquinaria y la inexistencia de registros de accidentes e incidentes laborales», señaló el escrito oficial.

La apertura de un nuevo local multicompras llamó la atención de los consumidores locales. Foto: Matías Subat.

La subsecretaría informó, en el mismo documento, que se continuará con un seguimiento para verificar el cumplimiento de las intimaciones realizadas.

Lluvia de importados chinos en los bazares de Neuquén: precios y productos

Al recorrer el bajo neuquino, pueden encontrarse desde artículos para el hogar como ollas y sartenes hasta accesorios para mascotas y perfumes de interiores.

Si bien los precios varían de acuerdo a lo que se esté buscando, es posible comentar algunos de ellos. Una mochila femenina puede encontrarse, por ejemplo, a $43.000, unos lentes de sol a $5.000 y un paquete con luces navideñas a solo $1.000.

También hay grandes muestras de maquillaje femenino, acompañado de bolsos de mano como para guardarlo. Estos últimos se ofrecen, según el comercio, entre los $7.000 y los $14.000, casi todos con el sello de inscripción de China como país de origen.

De buscar decoración para Navidad, los pinos artificiales inician en los $70.000 e incluso, los más tupidos y altos, pueden costar alrededor de $300.000.

Los pasillos de los comercios exhiben, además, productos como sahumerios, flores, portarretratos, cintos, billeteras, juegos de vasos y billeteras. En este caso, ninguno de los precios consultados supera los $40.000.

Lluvia de importados chinos en los bazares de Neuquén: qué dicen las cámaras de comercio

La proliferación de bazares con insumos importados, no obstante, despertó preocupación en el sector comercial local, que advirtió por las diferencias de costos y las dificultades que enfrentan los negocios de la ciudad para salir a competir.

Dante Scantamburlo, presidente de Acipan, indicó que no están en contra de la competencia y que lo que piden «es que cada comercio que abra esté en regla».

El referente, al ser consultado por este medio, relató que consultó con el área de comercio municipal acerca del nuevo bazar que se estrenó en la calle Sarmiento, entre La Pampa y San Luis, y señaló que desde esa dependencia, a cargo de Gabriela Cagol, le respondieron que «la habilitación estaba en orden».

«Nosotros no tenemos problema en competir, pero pedimos que se cumplan las condiciones mínimas», añadió.

El tema también empezó a ser comentado en otros ámbitos del rubro. La Cámara de Comercio de Neuquén, que no posee personería jurídica pero tiene comunicación con privados de la zona centro y el oeste de la capital, advirtió que la expansión de los negocios de grandes superficies está afectando a los locales más chicos.

Georgina Ñanco, la titular de esa organización, mencionó puntualmente a los bazares y los puntos de venta de ropa mayorista, ahora presentes en calles y avenidas distantes de la zona céntrica.

«Les decimos megacomercios, porque vienen a arrasar con precios bajos para productos de todo tipo, juguetes, bazar, implementos de cocina y en cualquier momento calzado», dijo.