Una guardaparque captó la caída de un rayo en el volcán Lanín

Durante la última tormenta eléctrica en la región, la guardaparque Celeste Prieto captó la caída de un rayo en el volcán Lanín, a través de una fotografía impactante. Fue a las 3.50 de la mañana.

“La foto la tomé con el celular desde la ventana de mi casa que está justo frente a la Seccional del parque Lanín y por ende, frente al volcán. Usé el modo pro para manejar el tiempo de exposición. De hecho, está bueno el registro, pero la imagen no está encuadrada del todo”, advirtió Celeste.

Contó que se levantó en medio de la tormenta porque su perra estaba enferma y despertaba constantemente. “Había muchas descargas eléctricas y de hecho, se veían los grupos que subían el volcán, a través de las linternas, que lo hacen durante la madrugada. Esa noche no estaba pronosticada la tormenta”, dijo y advirtió: “Se veía interesante la fila de luces y los rayos detrás, pero nunca pensé que iba a enganchar un rayo adelante”.

Las linternas de quienes suben el Lanín. Foto: gentileza

Celeste envió la impactante foto a sus compañeros y, de inmediato, se viralizó en las redes sociales. Advirtió que no era su intención que tomara tanta repercusión. La caída del rayo llamó tanto la atención que muchos comentarios hicieron alusión al posible uso de la inteligencia artificial. “Tengo un ventanal gigante con una vista privilegiada desde donde tomé la foto. El que conoce el lugar, sabe que salió de mi casa. La descarga fue en el faldeo norte”, describió.

Celeste lamentó que, en los últimos años, la caída de rayos es cada vez más frecuente en la región. “Vivo en el parque y tengo la oportunidad de vivenciar esos fenómenos en primera persona y en directo”, dijo esta mujer, oriunda de Berazategui, provincia de Buenos Aires. Llegó a Neuquén como voluntaria del parque nacional Lanín, luego ejerció como guía y en 2012, decidió concursar como guardaparque. “Es el mejor trabajo que he tenido y lo sigo eligiendo. Una oportunidad fantástica para colaborar en la conservación”, advirtió.

Tras la tormenta registrada en la fotogarfía de Celeste, se difundieron los datos de la aplicación Alerta Rayos (World Wide Lightning Location Network) que permite conocer, con un margen de error de entre 100 y 500 metros, el lugar exacto donde están cayendo rayos.

“La app Alerta Rayos detectó, entre las 15 y las 0 en la zona boscosa comprendida entre Lago Aluminé (Neuquén) y Corcovado (Chubut), a ambos lados de la cordillera, unas 12.000 descargas eléctricas”.

Dio cuenta también de que el análisis histórico (que comprende 2014-2024), “de focos versus descargas, muestra que durante el mes de diciembre hacen falta en promedio unas 1.300 descargas para producir una ignición detectada”.

“El cálculo de probabilidades -continúa- sugiere que los próximos días se espera detectar en la región 9 focos asociados a esta tormenta”. Esto se confirmó con incendios registrados que ya fueron controlados por los brigadistas del parque.