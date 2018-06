Si cuido mi alimentación, cuido el medioambiente

¿Y cómo se relaciona el cuidado del ambiente con la consciencia en la alimentación? Para dar ejemplos prácticos, vamos a analizar cómo repercute en los recursos naturales una alimentación que implica el consumo de carnes a diferencia de una que no, sino que abarca la producción agrícola; también, cómo afectan hábitos de consumo que promueven a una agricultura con prácticas poco cuidadas y, una alimentación que consume productos industrializados. Lejos de querer incitar a continuar o no el consumo de cualquier alimento, es sólo un ejercicio para llevar conciencia a nuestros actos y cómo impactan los mismos a las demás esferas (otra vez, la parte incomoda, pero necesaria de hacernos cargo de nuestras acciones).

¿Qué relación que existe entre la forma de alimentarnos y el impacto que tiene sobre el ambiente en el que vivimos? Para contarte me apoyaré en mis conocimientos empíricos, dentro de mi camino de alimentación consciente que llevo hace 7 años y también claro contribuyen a la información técnica mis estudios como Técnica Universitaria en Saneamiento Ambiental.

Empezando por el suelo, el desgaste que se le genera con la explotación de los animales es más rápida, perdiendo no solo su fertilidad y cubierta vegetal, sino también consigo su capacidad de retener y filtrar agua, lo que genera mayor posibilidad de que ocurran inundaciones. Mientras que, si se aprovecha el suelo a través de la agricultura, en una práctica cuidada y respetada, estas tierras no resultan dañadas y se las puede reaprovechar durante más tiempo porque no se desgastan tan rápidamente, sino que se cumplen y respetan los ciclos de regeneración que tiene la tierra, o sea, tenemos tierras fértiles por más tiempo para alimentarnos.

Además, la excesiva explotación de ganado, produce en el suelo una masiva deforestación que conlleva, además de las inundaciones, a la pérdida de biodiversidad tanto de toda la vegetación con la que arrasan, como de los animales que viven en estos hábitats perdidos. La deforestación masiva de la flora natural en los suelos se produce para que estos sean usados como pastizales y para producir alimento para los animales. Sin embargo, la cantidad de alimento producido con dichos suelos explotados para consumo de carnes, tiene menor alcance en escala de personas que se podrían alimentar en comparación con la misma superficie de suelo pero aprovechada para la agricultura (cultivo de verduras, frutas, hortalizas y cereales).

Básicamente, con la misma cantidad de tierra se podrían alimentar a mas bocas. Con esto vemos cómo modificando los hábitos alimenticios podemos contribuir no sólo al cuidado ambiental, sino incluso a disminuir el hambre en el mundo, si esto se generara como una práctica de consciencia colectiva. También se ve claramente cómo todo está interrelacionado. Tanto poder de cambio en una sola acción.