Running en San Martín de los Andes: “Siento que el corazón me va a estallar”

Por Estefi Filiberti

desde San Martín de los Andes

Uno de los momentos mas esperados del día es atarme las zapatillas y salir a la montana. No importa si hace frío, calor, llueve, nieva, viento, siempre esta hermoso.

Para mi correr en la montana es un privilegio, es mi forma de vida, mi terapia, mi libertad, disfruto de cada instante, del dolor de las piernas cuando trepas, de sentir el corazón que parece que va estallar, me siento viva, plena, feliz. Hay días que cuestan mas que otros, que no alcanzaste el objetivo, que no rendiste como lo esperabas, pero es importante haberlo intentado por que el saldo siempre va a ser positivo.

Para mi es importante estar muy cómoda con la indumentaria, que sea liviana y te proteja de los distintos climas, eso no quiere decir que se la mas técnica, si una buena elección de las mismas y una buena elección de zapatillas.