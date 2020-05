YPF renovó su CEO en medio de la peor crisis de la historia petrolera

Podría decirse que a Sergio Affronti le tocará remar en dulce de leche repostero, dado que el flamante CEO de YPF desembarca nuevamente en la petrolera de mayoría nacional pero en las peores condiciones nacionales e internacionales.

En el corto plazo la firma deberá hacer frente al pago de cerca de 2.000 millones de dólares de obligaciones que difícilmente pueda rollear y que obliguen a tener que hacerles frente con la caja de compañía.

Esa menor disponibilidad en la caja, sumada a la brutal caída de la demanda de combustibles y los deprimidos precios del gas, prometen que entre las primeras medidas que adopte junto a Guillermo Nielsen sea un recorte de inversiones aún mayor al que en el inicio de la cuarentena anunció su antecesor, Daniel González.

Pero no todo serán malas noticias en el retorno de Affronti a la petrolera de bandera en donde fue uno de los hombres de peso en la etapa fundacional de los desarrollos de Vaca Muerta.

Los poco más de tres años en los que no estuvo en la compañía dieron frutos no sólo en lo que hace a la producción del shale oil, y el avanzado estado de los pilotos que se encararon en otros puntos de la formación no convencional, sino también en la reducción de costos que permiten que ante la actual crisis que enfrenta el sector petrolero, desarrollos como Loma Campana sean ahora algunos de los mejores activos que tiene la firma para apuntalar la producción cuando la cuarentena permita que la demanda comience a volver a sus carriles habituales.