YPF: “Tenemos un plan para reactivar Vaca Muerta”

A Pablo Iuliano lo antecede su apodo, el de ser el “Señor Vaca Muerta” dado que fue no solo uno de los artífices del desarrollo del principal yacimiento de shale oil del país, Loma Campana, sino también de la principal área de shale gas, Fortín de Piedra. Tras un paso en Tecpetrol, Iuliano regresó a YPF para estar ahora a cargo de la enorme nave que es la vicepresidencia de Upstream No Convecional.



Pero el regreso lo encontró con un escenario trastocado por la colosal crisis que genera la pandemia de coronavirus que vino a agravar una situación ya complicada tanto de la industria nacional como de YPF.

Desde la nueva vicepresidencia se apuesta a reanudar la actividad con un fuerte trabajo para mejorar la eficiencia y la productividad.

Pero en ese proceso el diálogo con los gremios petroleros de Río Negro y Neuquén que encabezan Guillermo Pereyra y Maniuel Arévalo se estancó y es por esto que Iuliano hizo un llamado a los dirigentes para que retomen las conversaciones.

Energía On dialogó con Iuliano quien repasó el estado de YPF, los cambios que busca implementar y la necesidad amoldar el trabajo a la nueva normalidad que está dejando la covid-19.

P-¿Cómo analiza el actual escenario de la industria y de YPF?

R- La industria nacional estaba en una situación crítica preexistente y la pandemia vino a agravar bastante las cosas. El balance del segundo trimestre es el peor trimestre en la historia de YPF, porque la pandemia agravó la grave situación financiera prepandemia. Todos los indicadores están retrocediendo a nivel del 2012 y es una situación apremiante en la cual YPF no tiene una capacidad para invertir de manera sostenida como lo venía haciendo.

Hace dos meses estoy y me encontré con un plan de actividad para 2020 que contemplaba 4 equipos de perforación, por lo que nos pusimos a trabajar, explorar diferentes alternativas para reactivar la actividad y comenzar a crecer en algún momento.

Hay un desafío insoslayable e imperativo que es alcanzar niveles de eficiencia y productividad para YPF y la industria para poder crecer y convertirnos en exportadores de hidrocarburos.

P-¿Y cómo se trabaja hacia para alcanzar ese objetivo?

R- YPF hoy no necesita retomar la actividad porque la demanda no se ha reactivado y tenemos producción que podemos poner rápidamente en las refinerías sin levantar demasiada actividad, pero tenemos la visión de que es que es necesario volver a trabajar para proteger el empleo y las pymes.

Nuestro plan prevé ser más productivos, es fundamental incrementar la productividad un 30% para poder asegurar el empleo, mejorar la situación de las pymes y así retomar la actividad para hacer sustentable la industria.

Este plan tiene varios puntos. Primero se reestructuró la compañía y por primera vez una vicepresidencia está afuera de Buenos Aires para mayor eficiencia y productividad.

Queremos que la gente vuelva a trabajar en Neuquén de forma paulatina, dar sostenibilidad a las pymes para que sea resilientes y trabajar en un plan de capacitación pensando en un futuro exportador del país.

Hemos buscado y encontrado concensos con distintos actores, con las cámaras CEPH y CEOPE que entienden que nuestra negociación en definir nuevas condiciones de productividad es fundamental para toda la industria.

Pero no hemos tenido buenos resultados en el diálogo con los sindicatos de Neuquén y les estamos pidiendo retomar ese diálogo y sentarnos a encontrar acuerdos para comenzar a reactivar la actividad y empezar a sacar los equipos al campo.

En números 30 millones de dólares al mes es el costo que tuvo en el trimestre pasado el stand by de los equipos que están parados.

P- ¿Por qué no se ha avanzado en la negociación con los gremios de Neuquén?

R- Trabajamos sobre muchas alternativas, estuvimos discutiendo y consensuando juntos atados a la productividad y en algún momento el sector sindical se retiró de la mesa o enfrió las negociaciones de un acuerdo que habíamos avanzado mucho.

P- ¿En qué consiste la propuesta que le han presentado a los gremios?

R- La propuesta está enfocada en trabajar para mejorar la productividad, en premiar la productividad dentro de las normas que regulan la actividad y al amparo de los convenios colectivos vigentes.

De ninguna manera tenemos la intención de modificar el convenio colectivo de trabajo, se trata de encontrar alternativas para mejorar la productividad sin tocar el convenio.

Uno de los puntos clave es un capítulo especial para pymes que les permitan sostener en situaciones de crisis, trabajando en la eficiencia de las pymes.

P- ¿Hay alguna particularidad por la cual no se ha llegado a un acuerdo con los gremios de Neuquén?

R- Neuquén tienen activos no convencionales y convencionales y no hay que perder de vista que el convencional son dos tercias partes de la producción de YPF pero tiene un problema de costos y productividad que hace que haya campos que hoy son inviables.

No estamos pensando en un acuerdo solo para el no convencional y no solo para YPF sino para toda la industria. No perdamos la oportunidad de hacerlo, cada día que pasa no estamos generando valor como industria sino erosionando el valor de toda la industria.

P- ¿Qué sucede si no se llega a un acuerdo?

R- Soy optimista de que nos vamos a poder sentar y llegar a un acuerdo porque esto al final del día va a redundar en el beneficio de todos, porque mil por cero es cero y tenemos que lograr que la otra parte no sea cero, por eso les pedimos que vuelvan a sentarse.

Tenemos un plan para reactivar la actividad de manera secuencial, para comenzar a crecer con la visión de que se puede exportar desde YPF un cuarto de millón de barriles en el futuro. Es un plan que protege la salud de los trabajadores pero necesitamos la participación de todos los sectores. Nos falta uno que es fundamental y, al final del día, es uno de los más afectados porque son los trabajadores.

P- Mencionó que el plan para Vaca Muerta tenía sólo cuatro equipos de perforación ¿Cómo es el nuevo plan?

R- El plan que estamos trabajando es un plan más ambicioso y apunta a, en la medida que la pandemia lo permita, recuperar la actividad que teníamos en el pasado pero necesitamos para eso dinero para invertir y no podemos tomar deuda, no tenemos caja para afrontar esa magnitud y por eso tenemos que hacer más con lo mismo y mejorar la productividad un 30%.

P- ¿Qué sucede con las firmas que son socias de YPF en cuánto las inversiones?

R- A nuestros socios les pedimos que nos acompañen pero las compañías internacionales tienen una visión un poco distinta a la de YPF, miran el precio internacional del crudo porque eventualmente exportan, sus planes de inversión están atados a lo que esperan de precio del crudo y nos están diciendo que no ven un crecimiento del precio del crudo internacional y se nos hace difícil invertir.

Les hemos propuesto bajar el costo total del barril un 30%, ser más productivos para que con precios actuales siga siendo negocio y esa la manera en la que todos los socios nos van a acompañar. Necesitamos que nuestros socios internacionales participen porque estamos en sociedad en la mayoría de las áreas pero hay que convencerlos de seguir invirtiendo.

P- ¿Tienen expectativas de reactivar producción en el segmento del gas con el nuevo plan de estímulos?

R- Vamos a participar en este nuevo plan porque somos uno de los principales productores y proveedores de gas del país. Necesitamos bajar el costo total de cada metro cúbico que pongamos en un gasoducto porque solo de esa manera vamos a poder ser rentables a los precios a los que se comercializa el gas en el país y en el mundo.

En algún momento tenemos que dejar de pedirle a Doña Rosa que nos pague un delta, esa es nuestra responsabilidad como industria ser más rentable.