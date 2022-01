10 consejos para viajar tranquilo con tu perro

Decidiste llevar a tu amigo perruno a tus vacaciones, no te olvides de nada para disfrutar de un buen viaje tranquilo y poder compartir con tu mascota parte de tus días de descanso que seguramente será una experiencia única.

Para ello, te ayudamos a organizarlo con estas recomendaciones que la educadora canina, Carla Barrionuevo, de Allen, nos brinda para tener en cuenta y te ayude a organizar tus días y garantice unas placenteras vacaciones de tu familia multiespecie.

1- Preparar con tiempo al perro para asimilar con anticipación el interior del habitáculo, en la medida que se pueda. Subirlo varias veces al auto ayuda a familiarizarse con el espacio del interior del auto y sea un lugar ameno que el animal reconozca como propio y no olvidar el pretal de seguridad.

2- Chapa de identificación o el collar escrito con fibra indeleble con un contacto telefónico. Este punto es imprescindible para evitar pérdidas y malos momentos.

3- No olvidarse del carnet de vacunación: la antirrábica y la vacuna sextuple. También realizar una desparasitación tanto exterior como interior antes de salir, con tu médico veterinario de confianza.

4- Que no le falte el agua durante el viaje, y más a estas altura del año. Llevar botellones de agua para evitar que se deshidrate con un cuenco o recipiente manipulable para el viaje.

5- Botiquín que al menos disponga de gasas, cinta adhesiva, agua oxigenada y desinfectantes.

6- Llevar bolsas para las necesidades, así el perro podrá hacerlas donde lo necesite; luego, se levanta la suciedad y se tira en tarros de basura correspondiente.

7- Llevar correas largas mínimo de 3 a 5 metros. Los perros se bajan acalambrados o entumecidos y al bajarse inmediatamente tienden a olfatear o salir corriendo. “Antes de bajar recomiendo inspeccionar el lugar y asegurar que no haya otros perros, para evitar peleas y malos momentos”, argumentó la experta y de esta manera “el animal se baja tranquilo para realizar sus necesidades, olfatear lugares pero siempre evitar acercamiento con otros perros y también que revuelva en tarros de basura o coman alimentos en mal estado”.

8- Se recomienda no darle de comer durante el viaje solo agua, para evitar vómitos.

9- Llevar cuchas manipulables, si el perro es pequeño o frazadas y mantas si en de gran tamaño, eso ayudará a que el animal se habitúe mejor y no extrañe el hogar. Ayudará a quedarse más tranquilo.

10- Como recomendación fundamental no suministar gotas sedantes porque solo los inmoviliza pero no los duerme por lo que su cabeza sigue a full acumulando estrés. Barrionuevo aconseja utilizar aromaterapia: aceites elaborados por veterinarios, relajantes y anti estrés. Ayuda a que el perro resuelva que hacer dentro del habitáculo: echarse, dormir, sentarse y no estará adormecido como resulta con los sedantes.