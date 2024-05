¡Escándalo! Emilia Attias y el Turco Naím separados: qué rol que ocuparía Nico Francella

Yanina Latorre reveló este jueves en LAM que Emilia Attias y el Turco Naím se separaron luego de 20 años de pareja y una hija de 7 en común.

De acuerdo con la versión de la panelista, fue ella quien tomó la decisión. “Ella no quería saber más nada. Lo intentó por la hija. De un día para el otro llegó y le dijo ‘no te aguanto más’. Él entró en un mood complicado. Además de todo, la depresión lo llevó a hacer cosas que no están buenas«, indicó.

Algunos de los detalles que brindó: “Ya hubo un primer escándalo que no trascendió. Pasó en una fiesta del año pasado, donde ella asistió muy diosa sin su marido, y alguien la vio bailando muy pegada con un tipo”.

“Cuando alguien lo llama a él y le dice que está bailando muy sexy con un tipo, él se apersona en la fiesta en pijama. Ella sale y se van juntos de la fiesta. Todos nos enteramos”, indicó. Sin embargo, esa no fue la única crisis que tuvieron, ya que la situación laboral de ambos habría influido en esta ruptura, según dio a entender la panelista: “Él está sin laburo, ella está con laburo. Él está todo el día en la casa. Se volvió paranoico. Y ella laburando, manteniéndolo a él y a la hija. Ella empezó a tener un vínculo con alguien: mensajes, chats hots con un tipo. Y él la descubrió”.

A pesar de ello, en ese momento decidieron recomponer la relación por su hija en común y “apostaron al amor”; pero ella “empezó a salir de joda”.

«Ella llegó un día y lo rajó. Ella parece que está de joda y que la está descociendo. Tiene derecho. La pasó mal bastantes años. Él sin laburo, ella bancando todo, encima no sexo”, sostuvo Yanina.

Emilia Attias, Turco Naím en la premiere de En la Mira 2022 (Foto: Movilpress)



Nicolás Francella sería el tercero en discordia en la separación de Emilia Attias y el Turco Naim

A su turno, Fernanda Iglesias contó que había un tercero en discordia: Nicolás Francella estaría saliendo con Emilia Attias. Ambos se conocieron durante el rodaje de una película en 2022.

“La banco a ella: el tipo grande, no labura, deprimido, todo el día tirado. Ella en la plenitud de su edad, hormonada, espléndida y bancando todo”, señaló Yanina. “”Algún dia se tenía que dar cuenta esta chica”, dijo Matilda, mientras Nazarena aseguró que Naim es “bravo”.

Elenco de En la Mira 2022 (Foto: Movilpress)

En referencia al Turco Naim Ángel De Brito sostuvo: “En su época de soltero tenía un departamentito con otro actor, Adrián Yospe”, recordó Ángel de Brito. “Acá empezaron las repercusiones, empezaron a escribir todos como locos, los que trabajaron, los que los conocen”, agregó el conductor.

“Ella estaba demasiado enamorada, o sea que se le fue el amor. Se le fue. Tiene que haber un desgaste, cosas que vivió, no le gustó igual”, acotó Marixa Balli.

¿Dónde se refugia del escándalo el Turco Naím?

Tras la escandalosa separación anunciada por Yanina Latorre, el Turco Naín se habría ido del país para no afrontar el escándalo mediático.

Yanina Latorre dijo: “Ahora, como él tenía miedo de que esto trascienda y alguien lo cuente… porque dijo ‘esta está de joda, sale, no le importa porque nos separamos’, se tomó el palo el 5 de mayo y se fue a Ecuador. Y ahí, nadie más supo de él. Se fue del país porque dice que va a ser un escándalo, que lo van a levantar, que van a empezar a saltar las desprolijidades, que alguien va a contar la historia, que él no quería quedar como un cornudo y sin laburo”, comenzó diciendo la panelista en vivo.

“Él está en un lugar que se llama Montañita» señalando que se dio la fuga muy deprimido porque ella está en otro modo y no quiere saber más nada con él. Y no me lo niegues, Emilita, porque tengo todo lo que lo certifica”, agregó.

Y cerró, poniéndose del lado de la modelo con unas contundentes palabras: “La banco a ella. El tipo grande, no labura, está deprimido y todo el día tirado. Y ella con la plenitud de su edad, espléndida y bancando todo”.

De qué se trata En la mira, la película en la que Emilia y Nico trabajaron juntos

“Axel es empleado de un call center y tiene un talento natural para lidiar con la gente y sus problemas. Pero todo cambia cuando recibe el llamado de un cliente frustrado que desea darse de baja. Harto de la burocracia de las empresas, el hombre le advierte a Axel que lo está observando a través de una mira telescópica adosada a un rifle de alta precisión y que si no le soluciona el problema, lo va a asesinar”. Así de contundente como es la sinopsis se desarrolla la trama de esta película argentina que estrenó hace apenas unos meses en las salas y ya está disponible en streaming.

Nicolás Francella, Emilia Attías, Paula Reca y Gabriel Goity protagonizan este thriller que nos revela una situación con la que varios podrían sentirse identificados.