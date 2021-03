24 de marzo: El día que Maradona llamó "vigilante y botón" a Videla

En el marco del Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia, este 24 de marzo, Diego Maradona volvió a ser parte de la historia argentina. Esta vez, lo trajo el recuerdo del periodista Sergio Altieri en la emisión "La Mañana", de AM 750.

Así, el comunicador reconstruyó un pequeño diálogo entre el astro futbolístico y Jorge Rafael Videla, ex presidente de facto, tras su llegada al país luego de la consagración del seleccionado juvenil en Japón durante el año 1979.

"Yo tenía el pelo largo y me puse gomina para que no se diera cuenta", empezó la anécdota en palabras de Maradona. "Cuando me vio, él me dijo que lo primero que tenía que hacer era ir a la peluquería porque un soldado suyo no podía tener el pelo largo. Un vigilante y un botón", contó el Diez años después de ese encuentro, cuando ya había vuelto la democracia.

En esa visita, Videla, fiel a su ideología, le había dicho al equipo argentino que "ustedes dieron un ejemplo de disciplina y de orden. Reconocen el principio de autoridad".

Altieri relató que en esa entrevista posterior, después del encuentro con el genocida, Diego insistió en que "Videla es un bicho vigilante. Me mandó a cortar el pelo cuando salí campeón del mundo". "Los militares no me cabieron, no caben, ni me caberan (sic) jamás. Nos mataron a 30 mil" cerró Diego ese diálogo, traído a la memoria colectiva a partir de la radio.

El Seleccionado juvenil de 1979 estuvo dirigida por César Luis Menotti, e integrado por los arqueros Sergio García (Flandria) y Rafael Sería (Central Córdoba de Rosario); los defensores Juan Simón (Newell’s), Rubén Rossi (Colón), Abelardo Carabelli (Argentinos Juniors), Hugo Alves (Boca), Marcelo Bachino (Boca) y Jorge Piaggio (Atlanta).

Los mediocampistas Daniel Sperandío (Rosario Central), Juan Barbas (Racing), Osvaldo Rinaldi (San Lorenzo), Juan José Meza (Central Norte de Tucumán) y Diego Maradona (Argentinos Juniors) y los delanteros Osvaldo Escudero (Chacarita), Alfredo Torres (Atlanta), Ramón Díaz (River), Gabriel Calderón (Racing) y José Luis Lanao (Vélez).