"Presidenta": El blooper en el acto por el Día de la Memoria del que participó CFK

Cristina omitió el error, no sabemos si porque no lo escuchó o porque eligió ignorarlo. Foto: Presidencia de la Nación.-

Un insólito blooper confundió hoy a quienes estaban presentes en el acto por el Día de la Memoria en Las Flores, del que participó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y como no podía ser de otra manera, el público momento se viralizó enseguida.

La referente del kirchnerismo cerró el acto señalando que "esa memoria de lo que nos pasó, a esa verdad de lo que tenemos que hacer, y a esa justicia para que puedan vivir mejor millones y millones de argentinos que se hay caído y que es necesario volver a recuperar".

"Muchas gracias a todos y a todas" finalizó CFK y se aproximó a saludar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; al diputado Máximo Kirchner; al intendente de local, Alberto Gelené; y a la referente de la Comisión de Familiares y Amigos de los Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado de la ciudad bonaerense, Gladys D’Alessandro.

Mientras Cristina se encontraba en esos menesteres, la locutora oficial del acto despidió a los funcionarios y a los presentes diciendo "muchas gracias, señora Presidenta de la Nación. De esta manera, damos por finalizado el presente acto. A todas y todos, muchas gracias y que tengan muy buenas tardes”.

No sabemos si la vicepresidenta no escuchó el comentario o hizo como si nada hubiese ocurrido. Pero en redes sociales el detalle no pasó desapercibido y la palabra "Presidenta" se volvió tendencia enseguida, con comentarios a favor y en contra del furcio.

