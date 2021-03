3 recetas de rosca de Pascua: tradicional, veggie y apta para celíacos

Rosca de Pascua por Osvaldo Gross

Ingredientes

Para el fermento:

- 125 g harina

- 15 g levadura fresca

- 20 g miel

- 100 cc leche tibia

Para la masa:

- 100 g manteca a temperatura ambiente

- 30 g levadura de cerveza fresca

- 1 limón

- 80 cc leche

- 5 g aditivo para roscas

- 100 g azúcar

- 2 huevos

- 1 cda esencia de vainilla

Fermento previo:

- 5 g sal

- 400 g harina

Preparación

1- Para el fermento, llevamos a un bol la leche tibia con la harina, la levadura fresca y la miel.

2- Mezclamos y dejamos descansar esta masa por 25 minutos .

3- Para la masa, llevamos a una batidora la harina, el azúcar, la levadura de cerveza fresca y perfumamos con 1 cucharada de esencia de vainilla y la ralladura de limón.

4- Agregamos los huevos, la leche y el fermento previamente realizado.

5- Trabajamos con un gancho y cuando se vaya formando el bollo incorporamos la sal fina y el aditivo para roscas.

6- Integramos bien todo y añadir la manteca a temperatura ambiente.

7- Cuando la masa esté unida y mientras se continúa trabajando en la batidora espolvorear con harina.

8- Retiramos del bol y trabajamos con las manos en la mesada hasta poder formar un bollo liso.

9- Dejamos levar en bol tapado durante 40 minutos.

10- Luego, retiramos, aplastamos y hacemos un hueco en el centro y con las manos formamos una rosca.

11- Llevamos a una placa, aplastamos y dejamos descansar durante 20 minutos tapada.

12- Una vez descansada pintamos con doradura (mezcla de 1 huevo con 2 cucharadas de leche, una pizca de sal, una pizca de azúcar, colar y reservar) y llevamos a un horno a 180° por 30 minutos aproximadamente. Decoramos con crema pastelera, higos y cerezas para pastelería.

Opción vegana por Natalia Couso (@masnatu)

Ingredientes:

- 1 naranja pelada

- 250 de azúcar mascabo

- 3 cdas de leche vegetal (yo use de almendras)

- 2 cdas de aceite

- gotitas de esencia de vainilla (o azahar)

- 250 gr de maní molido (reemplazable por harina de almendras)

- 250 gr de harina integral

- 100 gr de maizena

- pizca de sal

- pizca de bicarbonato

- jugo de 1/4 de limón (o gotas de vinagre)

- nueces y chocolate apto veganos

Para la crema pastelera:

- 3/4 taza de leche de almendras

- 2 cdas de fécula (usé mandioca o puede ser maizena)

- 3 cdas de azúcar mascabo o impalpable

- gotitas de esencia de vainilla y pizca de cúrcuma

Mezcla todo en frío, fundamental para que no te queden grumos. En una cacerolita cocinar a fuego mínimo sin dejar de revolver. Una vez que solidifica retirarla del fuego y taparla con film (es importante que el film toque la superficie de la crema así no se le forma esa costrita no muy agradable). Dejarla enfriar y listo. La crema una vez fría se solidifica. Se puede hacer con más o menos fécula según prefieras la consistencia.

Preparación

Licuar la naranja, el azúcar, el aceite, la leche y la esencia. Reservar.

En un bol mezclar todos los secos y el jugo de limón. Incorporar todo lo licuado e integrar hasta tener una masa uniforme.

Pintar una budinera con un poquito de aceite y distribuir la mezcla. Llevar a horno precalentado a 170° C por unos 45 minutos (hacé siempre la prueba de introducir un palito una vez transcurrido el tiempo de cocción. Si sale seco, está listo).

Dejar entibiar, desmoldar y decorarlo con la crema vegana, frutos secos y todo lo que te guste.

Opción apta para celíacos por @soyceliaconoextraterrestre

Ingredientes:

- 300 gr premezcla (comercial o casera)⁣⁣

- 10 gr levadura seca (o 25 gr de levadura fresca)⁣⁣

- 1 cdita azúcar⁣⁣

- 100 cc leche tibia⁣⁣

- 4 gr goma xántica⁣⁣

- 100 gr azúcar⁣⁣

- 3 huevos⁣⁣

- 1 cdita esencia de vainilla⁣⁣

- 100 gr manteca pomada⁣⁣

- 4 gr polvo de hornear⁣⁣

- crema pastelera a gusto⁣⁣

- opcional: cerezas y coco rallado⁣⁣

Preparación

Espumá la levadura con la cucharadita de azúcar y la leche tibia. ⁣⁣En un recipiente mezclá todos los secos: la premezcla, el azúcar, el polvo de hornear y la goma xántica.⁣⁣ En el centro de los secos agregá los huevos, la levadura espumada, la esencia de vainilla y mezclá hasta que empiece a formarse la masa. ⁣⁣Agregá la manteca pomada y amasá hasta que se integre completamente a la masa. ⁣⁣Dejá reposar 20 minutos. ⁣⁣Dale forma a la masa, colocá en un molde savarín. ⁣

Cocción en dos partes

⁣⁣- PARTE 1: cuando pongas la masa en el molde, la vas a llevar por 10 minutos (literalmente 10 minutos) a horno precalentado medio (180°C). Cuando pase ese tiempo la vas a sacar y la vas a decorar con crema pastelera o lo que quieras. ⁣⁣

- PARTE 2: la rosca ya decorada va a volver a horno medio para completar la cocción entre 30 y 40 minutos (dependiendo del tamaño de tu rosca y de tu horno). ⁣⁣Pasado ese tiempo dejás enfriar bien, desmoldás y ya la podés disfrutar.⁣⁣

⁣⁣