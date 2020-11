8N: otra fuerte protesta contra el Gobierno y el fallo de la Corte

Obelisco. El epicentro de las protestas volvió a estar en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: La Nación- Crédito: Fabián Marelli

Con la Justicia y el reciente fallo de la Corte Suprema en el centro de los reclamos, volvieron a producirse ayer en las principales ciudades del país manifestaciones multitudinarias contra el gobierno nacional que comandan Alberto Fernández y Cristina Kirchner. El epicentro de las protestas estuvo en el obelisco porteño y hubo gran participación en las calles de Córdoba, donde se hicieron presentes referentes de la primera línea de Juntos por el Cambio. Fue un nuevo “8N”, una fecha emblemática para las protestas contra el kirchnerismo.

Contra la corrupción, la inseguridad, el manejo sanitario de la pandemia de coronavirus, la crisis económica, la influencia de la Vicepresidenta sobre el Presidente, la independencia de los poderes… como en las últimas siete protestas contra el gobierno, los reclamos volvieron a ser eclécticos.

Pero esta vez, el centro de las quejas estuvo puesto claramente en la Justicia, en la actitud de la Corte y en la ofensiva del gobierno desde el Senado: el martes pasado, el máximo tribunal dispuso que los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia permanezcan en los cargos en la Cámara Federal provisoriamente hasta que la Magistratura concrete un nuevo concurso y cumpla los pasos del Senado. Los jueces consideraron que quedaron en una situación vulnerable y con los días contados en sus cargos. El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, fue el único que votó por mantener a los jueces en sus cargos, y tuvo su reconocimiento ayer entre los manifestantes.

En Ciudad de Buenos Aires, los manifestantes llegaron con banderas argentinas hasta la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. Las marchas tuvieron réplicas fuertes en el conurbano bonaerense, frente a la Quinta de Olivos, en Santa Fe, Mendoza y Córdoba, entre otras provincias. Las hubo también en Río Negro y Neuquén.

Se trató, en algún punto, de un aniversario. El 8 de noviembre de 2012, cientos de miles salieron a las calles a protestar contra el gobierno de CFK.

La protesta volvió a ser convocadas desde redes sociales, pero hubo participación activa de líderes de la oposición como Patricia Bulrrich y Mario Negri. También fue motorizada por sectores del campo, donde hay fuerte irritación tras la usurpación del predio de los Etchevehere en Entre Ríos encabezada por el dirigente social Juan Grabois

Bullrich y Negri pidieron a los jueces que no renuncien

De las protestas en Córdoba participaron la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, el cordobés radical Mario Negri.

Córdoba. Largas caravanas y la presencia de Bullrich y Negri. Foto: Télam

“La gente nos pide que sigamos defendiendo la libertad, la justicia, el trabajo. Necesitamos mantenernos unidos, como una oposición sólida”, dijo ayer Bullrich en un mensaje a la interna opositora, y agregó: “Tenemos que pedirle a los jueces Bruglia y Bertuzzi que no renuncien, porque si lo hacen van a dejar a muchos argentinos decepcionados. Que no renuncien, no importa cuánto estén”.

“Lo que ha hecho el gobierno es aumentar todas las incertidumbres: sanitaria, económica, judicial -que por favor los jueces no renuncien-, y ahora quieren meter incertidumbre electoral: falta un año para las elecciones y ya quieren reformar el sistema electoral”, se quejó Negri sobre de la intención de un sector del gobierno y mandatarios provinciales que proponen suspender las PASO.

En Bariloche, Roca y Neuquén también se hicieron oír los reclamos

En vehículos, a pie, con banderas y cacerolas, las protestas contra el gobierno nacional también se hicieron sentir ayer en la región.

Foto: Oscar Livera

En Roca cientos marcharon por el centro de la ciudad, como en las ocasiones anteriores. También es importante la presencia de manifestantes en Bariloche, donde se congregaron en el Centro Cívico.

La restricción del uso de vehículos del domingo tampoco detuvo esta vez a los manifestantes que salieron por la tarde al centro de Neuquén para la marcha del #8N, una más contra las políticas del Ejecutivo.