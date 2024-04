Gran Hermano: Martín Ku recibió un desagradable insulto del exterior y así reaccionó

Martín Ku recibió un desagradable grito del exterior y teme por su continuidad en la casa de Gran Hermano. Quizás el duro mensaje que recibió del afuera tenga que ver con la estrategia que el jugador de Viedma lleva dentro del reality.

En los últimos días su acercamiento a Coti Romero y el deseo de que Furia abandone la casa, quizás fueron cuestiones que los fanáticos no toleraron.

«Chino cul… roto«, le gritaron al jugador. Al escuchar el grito del exterior el participante quedó en shock. Para colmo Furia replicó el grito al resto de sus compañeros. «Gritaron ´Chino cul… roto´. En serio«, les dijo Furia apelando al humor.

«No puedo creer que me hayan gritado eso«, dijo Martín Ku, preocupado pero sin poder ocultar que el mensaje le había causado gracia. «Se está cagand… de risa pero no lo puede creer«, acotó Furia.

Gran Hermano: habrá nuevos ingresos

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano, confirmó que habrá nuevos ingresos en la casa más famosa del país. Santiago adelantó en sus redes sociales que habrá nuevas incorporaciones. «¿Va a entrar un famoso?«, le preguntó un usuario al presentador. «Sí, de visita», contestó Del Moro.

En su cuenta de Instagram además terminó con ciertas especulaciones. La primera sobre un posible ingreso de Alexis «El Cone» Quiroga, expareja de Coti Romero. La segunda una versión que desmintió fue la posible salida de la polémica participante correntina. En ese sentido explicó que abandonará la casa cuando el público así lo decida.