A un día de los Premios Oscar, quiénes son los actores y actrices nominados

Daniel Kaluuya y Lakeith Stanfield fueron nominados por la película Judas and the black messiah.

Después de un año inusual con muchas películas postergadas por la pandemia de coronavirus, mañana se realizará la 93° edición de los Premios Oscar en el Dolby Theatre de Hollywood.

En las categorías actorales, hay algunos que ya ganaron la estatuilla en otras oportunidades. Para varios otras es su primera nominación.

En la terna de mejor actor hay dos experimentados que ya lo ganaron. Anthony Hopkins (The Father) ya obtuvo el premio en 1991 por El Silencio de los Inocentes y estuvo nominado otras cuatro veces. Gary Oldman (Mank) se lo llevó en 2018 por Darkest Hour, donde interpretó a Winston Churchill.

Sin embargo, el gran favorito es el fallecido Chadwick Boseman. El actor, reconocido por su papel en Black Panther en el universo Marvel, está nominado por Ma Rainey's Black Bottom. Su muerte, en agosto de 2020, a los 43 años luego de padecer un cáncer colorrectal causó conmoción ya que no se conocía públicamente su enfermedad. Si gana el premio sería el tercero en lograr un Óscar póstumo luego de Peter Finch (Network) y Heath Ledger (Batman: The Dark Knight).

Los otros dos candidatos fueron nominados por primera vez. Se trata del británico Riz Ahmed (Sound of Metal) y el coreano Steven Yeun (Minari). Ambos tienen una larga trayectoria en televisión y son reconocidos por sus papeles en The Night Of y The Walking Dead, respectivamente.

En la categoría de mejor actriz, las dos favoritas ya ganaron un Óscar anteriormente. Frances McDormand (Nomadland) tiene dos por Fargo en 1996 y Three Billboards Outside Ebbing, Missouri en 2017 y estuvo ternada otras tres veces. Viola Davis lo consiguió en la categoría de reparto en 2017 por Fences y fue candidato en dos oportunidades más.

De las otras tres, solo una ya estuvo nominada. Fue la británica Carey Mulligan (Promising Young Woman) en 2009 por An Education. Para Vanessa Kirby (Pieces of a Woman) y Andra Day (The United States vs Billie Holliday) es su debut. La primera ganó notoriedad por interpretar a la princesa Margarita en la serie The Crown. La segunda cuenta con una destacada carrera como cantante y esta es su segunda película (antes había prestado su voz en Cars 3).

En la categoría de mejor actor de reparto el único que ya había tenido una nominación es Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah) por Get Out. La película por la que es considerado este año también tiene en la terna a Lakeith Stanfield. Ambos coincidieron en pantalla en Get Out.

Sacha Baron Cohen, popular actor de comedia reconocido por su papel en Borat, está nominado por The Trial of the Chicago 7. Además, están Paul Raci (Sound of Metal) y Leslie Odom Jr. (One Night in Miami), ambos con un extenso recorrido en series televisivas.

En la categoría mejor actriz de reparto, la única que ya tiene una estatuilla es Olivia Colman (The Father) por The Favourite en 2019. Recientemente, fue reconocida por su papel en The Crown donde interpretó a la Reina Isabel.

La otra que ya fue candidata anteriormente es Glenn Close (Hillbilly Elegy) que cuenta con 7 nominaciones previas y nunca lo pudo ganar. Es la única actriz en tener tantas sin ninguna victoria. Las tres restantes son Amanda Seyfried (Mank), la búlgara Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm) y la coreana Youn Yuh-jung (Minari).