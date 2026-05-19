Alberto Weretilneck abrió la licitación para las últimas 30 viviendas del plan en Viedma

Las nuevas unidades habitacionales tendrán modelos universales y enfoque sustentable. Foto: gentileza gobierno de Río Negro.

El gobernador de Alberto Weretilneck anunció la licitación para construir 30 nuevas viviendas en Viedma, en el marco del programa Camino a Casa del IPPV. Las casas serán desarrolladas bajo modelos universales, con criterios de accesibilidad, adaptabilidad y eficiencia energética.

Según se informó oficialmente, la obra demandará una inversión superior a los $1.875 millones y busca ampliar el acceso a soluciones habitacionales para familias de la capital de Río Negro.

La apertura de sobres se realizará el próximo 16 de junio y las viviendas formarán parte de un plan más amplio de 50 unidades habitacionales acordadas con la Cooperativa Santa Clara. De ese total, 20 ya habían sido adjudicadas en marzo pasado.

Las nuevas viviendas apuntan a garantizar accesibilidad, autonomía y sustentabilidad

Las nuevas casas serán construidas bajo modelos universales, con criterios de accesibilidad y adaptabilidad para distintas necesidades familiares. Además, el proyecto contempla eficiencia energética y sustentabilidad.

El plazo de ejecución previsto para la obra será de 300 días corridos.

Desde el Gobierno provincial destacaron que los lotes donde se levantarán las viviendas ya cuentan con todos los servicios básicos, trabajos que fueron ejecutados previamente en conjunto con el Municipio de Viedma a través de programas anteriores.

Las empresas interesadas podrán adquirir los pliegos hasta el 10 de junio en la sede del IPPV de Viedma, ubicada en Winter y Murillo, o realizar consultas por teléfono y correo electrónico licitaciones@ippv.gob.ar

Las ofertas serán recepcionadas hasta el 16 de junio a las 9. Además, el pliego licitatorio se encuentra disponible en la página oficial del IPPV.