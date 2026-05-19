Harán un nuevo juicio a la mujer absuelta por instigación de un homicidio en Plaza Huincul

Un tribunal de impugnación anuló la absolución contra una mujer que fue juzgada por instigación a cometer el homicidio contra un camionero, en Plaza Huincul. Al mismo tiempo, se ordenó realizar un nuevo juicio. En cambio, se confirmó el fallo por abuso de armas donde resultó absuelta. De este modo, se le dio la razón a la fiscalía que había pedido revisar el fallo.

Los jueces Federico Sommer y Richard Trincheri, y la jueza Estefanía Sauli dieron a conocer su veredicto este martes, en la causa donde se absolvió a Suyai Contreras como la instigadora del homicidio de Mauricio Javier Charpentier ocurrido en febero de 2024. La joven fue absuelta también por la instigación de abuso de armas ocurrido en junio de 2025 que sí se confirmó.

El fiscal jefe Gastón Liotard solicitó revisar el fallo del tribunal colegiado (integrado por Carolina González, Pablo Balderrama y Patricia Lúpica Cristo, quien votó en disidencia) emitido en febrero de este año, cuando se dictó la absolución de la mujer por el beneficio de la duda. Consideraron que esa sentencia fue arbitraria y que existió una errónea aplicación del principio de congruencia.

Al analizar los pedidos del fiscal Liotard, de la querella, a través del abogado Raúl Cavalli; y de Vanina Cevallos del ministerio Público de la Defensa que asistió a Contreras, el tribunal concluyó en que se debía anular ese fallo y ordenó que se realizara un nuevo juicio.

Los jueces Sommer, Trincheri y la jueza Sauli entendieron que las pruebas aportadas por la acusación incluyó el supuesto influjo psíquico como los aportes materiales y logísticos atribuidos a Contreras.

Sobre la defensa de la mujer, indicaron que no existió sorpresa ni afectación al derecho a la defensa porque desde un principio se conoció la acusación. En este caso, la mujer no ejecutó el homicidio, pero «mandó, ordenó e indujo» el ataque que terminó con la vida de Charpentier.

La sentencia que fue revisada fue solo por la instigación del homicidio de Charpentier y por la de instigación al delito de abuso de armas, contra un familiar de la víctima fatal. No hubo objeciones sobre los autores del crimen del camionero, quiénes ya cumplen condena.

Se trata de Matías Díaz, quién fue encontrado responsable por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Realizó al menos 13 disparos, siete de los cuales impactaron a la víctima. Mientras que Alberto Alejandro Pérez, condenado como partícipe necesario, fue quien condujo el vehículo utilizado para huir después de perpetrar el crimen.

En la última audiencia que hizo el tribunal de impugnación con la presencia de la mujer quien está con prisión domiciliaria porque se investiga un hecho de narcomenudeo, se le consultó a Contreras si quería declarar. «Una vez más, quiero decir que en ninguno de los dos hechos tuve nada que ver con lo que se

me acusa», dijo Contreras en la ocasión.

Este martes se dio a conocer el fallo del tribunal de impugnación que ordenó un nuevo juicio por el delito de instigación a cometer el homicidio contra la mujer.