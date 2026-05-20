Necrológicas de hoy, miércoles 20 de mayo de 2026

DE JESUS, ANGEL Falleció en Gral. Roca a los 77 años. Su esposa Victoria Franco, su hijo Gustavo y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «D» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 16 hs. en el Cementerio Parque Las Fuentes SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

YAÑEZ, JOAQUIN ENRIQUE Falleció a los 90 años el sábado 16 de mayo de 2026. Su esposa Elsita, sus hijas del corazón Karina, Mariela y Yoli, sus hijos y nietos comunican su fallecimiento y agradecen a quienes estuvieron cerca de él y su familia.

Soberon, Luis Falleció en Gral Roca a los 83 años de edad. Sus familiares participan su deceso y comunican que sus restos velados en salón Helios de Av Roca 649, serán destinados a cremacion. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales

GONZALEZ, FLORA MAGDALENA Falleció en Neuquén el día 18 de Mayo a la edad de 69 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 14:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

DELGUI, ANA Falleció el 19/05/2026Directorio y personal del Banco Provincia del Neuquén SA, participan del fallecimiento de la madre de nuestra compañera D?atri María José, acompañándolo a ella y a sus familiares en este difícil momento.

PIZARRO, MIGUEL ANGEL Falleció en Neuquén el día 16 de Mayo a la edad de 71 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en calle Los Araucanos y Comahue, fueron inhumados en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

GONZALEZ, OSCAR HUMBERTO Falleció en Neuquén el día 17 de Mayo a la edad de 81 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos fueron inhumados en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF