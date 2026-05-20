En Río Negro, la recaudación propia al tope por la «construcción» y el sector petrolero

Río Negro fue la provincia de mayor incremento en su recaudación tributaria en el primer trimestre del año, empujada por su movimiento económico y la consecuente percepción impositiva por Ingresos Brutos.

Estos datos aparecen en el último informe de recaudación provincial de la consultora Politikon Chaco, que concluye con una variación interanual media del 1% real en el lapso enero-marzo. Ese estudio ubica a Río Negro en el primer lugar con un alza del 7,1%, seguido por Chubut (7%), Entre Ríos (6,9%), San Juan (4,9%), Jujuy (4,7%) y Neuquén (3,8%).

Se indica que la percepción rionegrina fue “traccionada por Ingresos Brutos y, también, por el buen desempeño de otros tributos, como Sellos”.

La reacción de ambos impuestos se vincula con la actividad económica.

En Ingresos Brutos, Politikon señala un descenso del 3,1% en el promedio provincial, con solo seis distritos con registros positivos. Río Negro lidera ese grupo, con un 8%, y la minera San Juan aparece segunda con un 6,7%. Los otros cuatro son Córdoba (3,3%), Entre Ríos (2,9%), Mendoza (2,8%) y Neuquén (1,5%).

Esas conclusiones de la consultora se corroboran con los registros tributarios y con las declaraciones juradas de las actividades presentadas en la Agencia de Recaudación.

Esas informaciones -que son las bases imponibles en el tributo de Ingresos Brutos- arrojan en marzo un incremento lineal en las facturaciones de un 44% y, con la inflación anual del 32%. Eso se traduce en un alza real del 8%, a partir del despegue de rubros como la “construcción”, “las actividades petroleras” y “la industria”. En cambio, los índices negativos pertenecen al sector comercial y primario.

Ingresos Brutos $ 53.343 Millones recaudó la provincia en marzo por el impuesto de Ingresos Brutos, con un incremento real del 17%.

Las empresas remiten sus declaraciones de facturaciones a la Agencia de Recaudación, que permite una radiografía de sus movimientos económicos.

Esa documentación indica que la “construcción” volvió a mostrarse como el sector de mayor evolución en marzo, con un 76% nominal, que equivale a un ascenso real del 44%, ponderado el impacto inflacionario del año.

Este rubro está movilizado -esencialmente- por las actuales ejecuciones de los proyectos energéticos, mientras se advierte de sus futuras finalizaciones. Igualmente, los funcionarios esperan que esta etapa de finalización se ensamble con otras obras por iniciarse.

El crecimiento de la “construcción” amplió su participación, pasando en marzo de un 7% a casi un 10% del total de las facturaciones.

La actividad petrolera tuvo un incremento interanual del 55%, con una variación efectiva del 23%.

La suba de los movimientos de la “industria” rondó el 21% y los “servicios” -que concentran más del cuarto de las declaraciones informadas- registraron un incremento real que se aproximó al 13%.

El rubro turístico superó ajustadamente a la evolución inflacionaria. Fue del 36%, es decir, una suba real del 4%.

En cambio, los movimientos económicos registrados en el sector del “comercio” y de las actividades “primarias” fueron directamente negativos, con un flujo que creció por debajo de la evolución del 32% de la inflación interanual.

La actividad comercial se incrementó el 31% y las primarias llegaron al 30%. Así, la caída fue del 1% y del 2%, respectivamente.

En relación a la recaudación, Ingresos Brutos permitió la percepción de 53.343 millones, superando en 17.629 millones al registro de igual mes del 2025. El alza ascendió al 49%, es decir, un ascenso real del 17%.