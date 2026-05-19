Neuquén financiará obras históricas con la CAF para conectar a Villa La Angostura, Traful y todo el Norte

Rolando Figueroa compartió el evento con el vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF, Christian Asinelli y el ex presidente de Chile, Eduardo Frei.

“Neuquén es el motor energético del país. Sin embargo, persisten hasta el día de hoy injusticias históricas que nos hemos propuesto reparar”, destacó este martes el gobernador Rolando Figueroa y anunció que, a partir del financiamiento de CAF, la provincia desarrollará las obras del proyecto Alivilla y el cierre del Anillo Norte.

“El Modelo Neuquino se trata de crecer con equilibrio territorial”, indicó Figueroa durante el Foro Internacional de Integración Regional en América Latina y el Caribe, que se desarrolla en Colombia y reúne a líderes políticos, organismos multilaterales, empresarios, académicos y representantes del sector cultural.

Organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el foro busca promover alianzas estratégicas y generar propuestas concretas que fortalezcan el papel de la integración como motor de crecimiento económico, estabilidad y desarrollo sostenible para la región.

Figueroa compartió el evento con el vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF, Christian Asinelli y el ex presidente de Chile, Eduardo Frei.

El gobernador detalló que los dos proyectos se concretarán como parte de la segunda etapa del Programa de Equilibrio y Desarrollo Territorial de la Provincia del Neuquén, que cuenta con una inversión total de 155.313.000 dólares, de los cuales 137.845.000 serán aportados por un préstamo de CAF y el resto por la Provincia. El plazo previsto para la ejecución de este programa es de cuatro años.

Remarcó que el proyecto Alivilla nació “de una decisión política firme” y recordó que muchos gobiernos nacionales comprometieron esta obra y no la ejecutaron.

“Neuquén invirtió y realizó toda la conexión subterránea para el proyecto Alipiba hace casi ya 10 años. Nosotros hicimos nuestra parte y, como siempre, los gobiernos nacionales quedaron en deuda. El actual gobierno nacional fue claro, nos dijeron no la vamos a hacer nunca. Eso nos permitió tomar la decisión de dar este paso adelante”, señaló.

El fin del gasoil en Villa La Angostura y Traful

Alivilla contempla la construcción de 90 kilómetros de líneas de alta tensión para conectar a Villa Traful y Villa La Angostura al Sistema Argentino de Interconexión. Hoy ambas localidades generan su energía quemando gasoil.

En el caso de Villa La Angostura con un costo anual de 21 millones de dólares. En Villa Traful se está trasladando la central generadora de energía fuera del casco urbano y reemplazando el uso de gasoil por GLP.

“Todo esto se da en la provincia que provee de energía al país. Por eso la importancia de la obra de Alivilla, porque nos va a permitir apagar definitivamente los generadores en ambas localidades”, indicó.

Sobre el cierre del Anillo Norte entre Las Lajas y Chos Malal, consideró que “es el acto de justicia que esperaba toda la región, sumado a la pavimentación de la conexión vial por Ruta 7 en el tramo Cortaderas”.

“Son 160 kilómetros de infraestructura energética que van a garantizar que el Norte nunca más se quede a oscuras por una falla eléctrica por las condiciones climáticas”, aseveró.

El desarrollo energético en Neuquén se apoya en un programa integral de obras que busca conectar el territorio y garantizar que los recursos lleguen primero a los neuquinos.

“Si no construimos sustentabilidad social, esto no es viable”, sostuvo el gobernador y remarcó que el crecimiento de Vaca Muerta debe ir acompañado de infraestructura y calidad de vida para las comunidades.

Entre otros proyectos, destacó las obras de gas para ampliar el acceso en distintas regiones de la provincia. Mencionó al gasoducto de Añelo, que multiplicará por ocho la capacidad, y el de Rincón de los Sauces.

También explicó que se llegó al Norte neuquino “con el gasoducto hasta Guañacos y Los Miches; ahora estamos llegando a Las Ovejas, Manzano Amargo y después a Varvarco”.

También remarcó la necesidad de resolver desigualdades históricas: “¿Cómo le explicábamos a alguien de Añelo que trabajaba para venderle gas al mundo y llegaba a su casa y se calefaccionaba con leña?”.

Nueva administración de recursos y canasta energética

La estrategia también contempla otras obras eléctricas y una nueva administración de los recursos energéticos provinciales. Este años, con la financiación que se brindó desde el BPN a Camuzzi para retomar las obras del Gasoducto Cordillerano, se pudo volver a brindar factibilidad a miles de familias de Villa La Angostura, San Martín y Junín de los Andes para conectarse al gas; paralizadas desde 2022.

Además, el gobernador explicó que la provincia avanza hacia una “canasta energética” a partir de las nuevas concesiones hidroeléctricas y el cobro de regalías: “Estamos haciendo una canasta energética con distintas ramas, por ejemplo, el gas y la electricidad”.

Agregó que “con la licitación de las represas les dijimos: si compramos a 100, nos tienen que liquidar las regalías sobre 100. Es un gran paso para nosotros”.

Este esquema permitirá administrar mejor los recursos para acompañar sectores productivos y garantizar más equidad territorial: “Vamos a poder cobrar hasta el 50 por ciento de los primeros años en especie” y “ya le estamos asignando descuentos a frigoríficos, hoteles y establecimientos vitivinícolas con esa canasta energética”. Además, en 90 días la Central Multipropósito Nahueve va a estar inyectando energía al sistema.

Figueroa recordó que se están haciendo en la provincia 850 kilómetros de ruta nueva y repavimentando otros 600 kilómetros. “Es el plan vial más importante de nuestra historia”, aseguró y explicó que comprende un sistema de circuitos turísticos y productivos.

Esta conectividad se complementa con el despliegue de infraestructura digital de alta capacidad que garantizará acceso equitativo a internet en todo el territorio, con una red de fibra óptica de 1.500 kilómetros.

El objetivo específico de la segunda etapa del programa con CAF es desarrollar dos obras nuevas de suministro de energía eléctrica que permitan la interconexión de zonas aisladas a los sistemas nacional y provincial de transporte de energía, y darle mayor seguridad y fiabilidad al funcionamiento del sistema de transporte eléctrico provincial, mitigando el riesgo de interrupciones abruptas de suministro por razones técnicas o meteorológicas.

Detalles técnicos y poblaciones beneficiadas

Frente a la no resolución financiera del proyecto Alipiba (Alicurá-Pilcaniyeu-Bariloche), el gobierno provincial decidió diseñar, programar y proponer a financiamiento de CAF el proyecto Alivilla, una línea de alta tensión de 132 kV que vinculará eléctricamente Villa La Angostura con la futura estación transformadora Pampa Alicurá, a situar en las proximidades de la Central Hidroeléctrica Alicurá.

Esta obra permitirá resolver la seguridad de abastecimiento eléctrico de Villa La Angostura (y en una futura instancia, de Villa Traful), tanto para el sector residencial como para la actividad turística principal de esas localidades. Una vez terminada, habitantes y turistas podrán acceder a energía eléctrica sustentable en cantidad y calidad.

El proyecto implica la construcción de entre 85 y 90 kilómetros de línea de alta tensión de 132 kV, desde la estación transformadora a construir en Pampa Alicurá hasta la futura estación de maniobra El Cruce, continuando hacia Villa La Angostura en una obra soterrada existente y construida hace 10 años por el EPEN.

Además, implica la ejecución de obras electromecánicas, civiles y de control asociadas a la nueva estación transformadora Pampa Alicurá y la estación de maniobras El Cruce; y la integración de los sistemas de protección, telecontrol y comunicaciones conforme a los estándares de EPEN, CAMMESA y del SADI.

Las intervenciones previstas en este proyecto beneficiarán de forma directa, en primera instancia, a un segmento de la población residente en la Región de Los Lagos del Sur, principalmente a Villa La Angostura, Villa Traful y parajes aledaños. Y también a los turistas, que durante 2025 fueron más de 300 mil que visitaron estas dos localidades.

Cierre del Anillo Norte y alcance de usuarios

Para el segundo proyecto, el gobierno provincial propone la realización de una primera etapa de la obra de cierre del Anillo Norte, concretamente el tendido de las líneas de alta tensión para la interconexión eléctrica en 132 kilovoltios de las actuales estaciones transformadoras de Las Lajas y Chos Malal.

De esta manera se incrementará la oferta de infraestructura y la confiabilidad del sistema eléctrico provincial, mediante la mejora de la transmisión eléctrica en la zona noroeste de la provincia (Región Alto Neuquén y parte de la Región del Pehuén).

El anillado eléctrico propuesto posibilitará la transferencia de demanda entre la Zona Norte y Oeste, evitando cortes de suministro en estos sectores ante salidas de servicio. En caso de ocurrir una falla sobre la línea de alta tensión que une Puesto Hernández con Chos Malal, evitará la salida de servicio de toda la zona Norte o cortes de extensa duración.

Asimismo, una eventual falla sobre la línea de alta tensión Cutral Co-Zapala, que hoy puede afectar a toda la zona del Oeste provincial, quedaría aislada y posibilitaría conectar el suministro desde otro point de abastecimiento, evitando cortes extensos ante salidas intempestivas.

Además de estos beneficios vinculados a la estabilidad y seguridad de abastecimiento, esta obra estratégica brindará a futuros emprendimientos de generación energética (generación hidráulica, eólica, geotérmica y solar) la infraestructura para su conexión al sistema (como así también a extensiones de redes en 132kV, Loncopué y Caviahue, destinos turísticos emergentes).

El proyecto completo contempla una primera etapa -incluida en este programa CAF- de 73.568.000 dólares, que consiste en la construcción de una nueva línea de alta tensión en 132 kilovoltios de unos 160 kilómetros de extensión, desde la estación transformadora existente en Las Lajas hasta la estación de Chos Malal.

Con la obra de cierre del Anillo Norte se verán beneficiados en forma directa unos 40.000 clientes abastecidos a través del sistema interconectado en más de 45 localidades y parajes pertenecientes a la zona Noroeste de la provincia. Indirectamente, los beneficios de esta obra llegarán también a unos 37.000 clientes de la Cooperativa Eléctrica de Zapala (CEEZ) y de Cutral Co (Copelco), en la Región de la Comarca.