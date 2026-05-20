Se abre una nueva vacante para Rolando Figueroa en el organismo que audita las cuentas del Estado

El gobernador Rolando Figueroa tendrá que completar una nueva vacante en el Tribunal de Cuentas de Neuquén, tras la jubilación de uno de sus vocales.

En el Boletín Oficial de ayer se publicó el decreto con la renuncia de Antonio Alfredo Di Maggio. El mandatario tiene que llenar dos casilleros: el mes pasado Laura Serrano dejó su lugar para asumir como camarista civil.

Qué hace el Tribunal de Cuentas en Neuquén

El Tribunal de Cuentas es el órgano que se encarga de «aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos hecha por todos los funcionarios, empleados y administradores de la Provincia», según establece la Constitución Provincial.

Está compuesto por un presidente y cuatro vocalías: la de municipalidades y comisiones de fomento; la de administración central; la de ingresos y cuentas especiales; y la de organismos descentralizados, donde se desempeñaba Di Maggio.

Sus miembros son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura, en un proceso similar al que rige en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Aunque a diferencia del máximo órgano judicial, los candidatos deben reunir una mayoría simple y no agravada.

Los vocales, por otra parte, tienen las mismas incompatibilidades, inmunidades, prerrogativas y prohibiciones que los miembros del Poder Judicial.

Requisitos para integrar el Tribunal de Cuentas

Respecto a los requisitos, en el caso de la presidencia, hoy ocupada por Juan Pablo Dirr, se exigen las mismas condiciones que para ser miembro del TSJ.

En cuanto a las vocalías, la normativa ordena que al manos dos sean ocupadas por contadores públicos de la matrícula, con ciudadanía en ejercicio, más de 25 años y al menos tres años de desempeño en sus respectivas profesiones en la provincia.

Serrano, quien era vocal de administración central, dejó su cargo este año luego de competir para ser jueza en Neuquén e ingresar a la Cámara Provincial de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la I Circunscripción (hoy región Confluencia).