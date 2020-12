Aborto legal: "va a haber un acercamiento al hospital sin tanto miedo"

"Que haya salido la media sanción es buenísimo, no festejo mucho porque la otra vez pasó que en el Senado no lo aprobaron, así que estoy a la expectativa de eso, pero si sale finalmente la ley me parece que es una cosa maravillosa. Yo tengo mi reparo en ciertos profesionales que no creo que le cambie la opinión, pero la ley sin ninguna duda es algo necesario, requerido por un montón de gente, es un avance muy grande", aseguró Luciana Hita, ginecóloga del hospital Castro Rendón, el de mayor complejidad del sistema público de la provincia.

La iniciativa que logró media sanción en Diputados establece el acceso a la interrupción del embarazo de manera voluntaria (IVE), luego de firmar un consentimiento informado, hasta la semana catorce de gestación. Luego de ese plazo se permitirá bajo las causales actualmente vigentes: cuando corra riesgo la vida o la salud de la persona gestante y cuando el embarazo sea producto de una violación.

En este primer trimestre el procedimiento es ambulatorio, no requiere internación, y se realiza con pastillas de misoprostol.

"No hay grandes inconvenientes en cuanto a la medicación. Si lo que espero que empiecen a trabajar es en la incorporación al vademécum de la Argentina, a través del ANMAT, de la mifepristona, que en todas las guías que uno lee la mifepristona y el misoprostol son los dos medicamentos utilizados para las interrupciones y aceleran mucho más los procesos. Nosotros a la mifepristona no la tenemos aprobada por ANMAT, entonces no se consigue en Argentina", explicó Hita.

Consideró que el personal de salud que actualmente realiza los abortos legales (por causales) no tendrá mayores dificultades en implementar la IVE.

En cuanto a la provincia, la profesional afirmó: "en zona metropolitana no creo que cambie demasiado. Los equipos de salud que están organizados van a seguir trabajando de la misma manera, y las localidades que tienen inconvenientes se está trabajando en esas localidades hace varios años, y cuesta".

Remarcó que va a ser necesario enfocarse en la capacitación y "a su vez hacer hincapié un poquito más en la enseñanza en la universidad, recién ahora en algunas facultades se empezó a hablar de esta temática".

La médica se mostró en desacuerdo con la modificación introducida en cuanto a la objeción en los establecimientos privados, que están obligados a la derivación porque, dijo, "sobrecarga al profesional que garantiza un derecho constitucional".

Sobre este punto Daiana Brelaz, ginecóloga del hospital Heller que cubre todo el oeste de la ciudad capital, manifestó: "la objeción de conciencia tiene que existir porque no todos están dispuestos a hacerlo, pero sí tiene que ser regulada. Me parece que la objeción de conciencia institucional no está buena, sino que tiene que garantizarse, tiene que haber algún profesional que garantice o que de conserjería adecuada que pueda derivar de forma oportuna, sin dilaciones."

Señaló: "a nosotros hay cosas que nos van a cambiar y otras que no, pero porque nuestro camino está más allanado, en Neuquén, y sobre todo en nuestro hospital y en otros hospitales que sabemos que sí se garantizan."

Brelaz indicó que lo que se modificará también es la percepción social: "me parece que con la ley de interrupción voluntaria va a haber un poco más de información, va a haber un poco más de acercamiento de la comunidad al hospital sin tanto miedo."

Sostuvo que Neuquén está en mejores condiciones que otras provincias: "sabemos que hay un trabajo de las socorristas desde hace años y esa red que han creado con el sistema de salud, y los nuevos profesionales que estamos trabajando con esto, es otra la realidad."

Manifestó que de todos modos su implementación "va a llevar tiempo, las cosas no van a cambiar de un día para otro. La interrupción voluntaria del embarazo tiene que estar regulada, es un camino que va a traer mejores perspectivas a futuro."

El proyecto, que ya tuvo media sanción, alcanza a todo el sistema de salud, del subsector público y privado. Foto Florencia Salto.

"No deja librada la objeción de conciencia, la regula"

Las socorristas en red brindan información y acompañan los procesos de aborto con medicamento en todo el país. Ruth Zurbriggen, una de las activistas de Neuquén que integra el espacio desde su fundación, se mostró muy optimista tras la media sanción.

"Las argumentaciones que se dieron a favor de la interrupción voluntaria del embarazo me parece que son argumentaciones que van creciendo en relación a 2018. Se habla de salud, por supuesto, hay quienes hacen eje en la salud pública, pero también estamos escuchando el tema de los proyectos de vida, las libertades para decidir sobre nuestros cuerpos, las autonomías, la vergüenza que causa la clandestinidad del aborto y entonces el llamado a que no hay más vergüenza en relación a eso. Creo que va dando cuenta de un movimiento que convence y ese movimiento se llama marea verde, feminismos, Campaña Nacional", afirmó.

Respecto del texto aprobado, Zurbriggen manifestó: "lo que más destaco es que se tiende a una política estatal de cuidados, creo que es bien notorio, no solamente porque lo presente el Ejecutivo y los ministerios que defendieron esto, sino por el sentido que plantea. Claramente tiene un problema que es el artículo que sigue penalizando (a las personas que abortan por fuera de los supuestos), nos hubiera gustado que eso no exista, pero también entendemos que dentro de todo el contexto del dictamen, eso queda relegado de alguna manera."

"Lo que resalta es el protagonismo de quien necesita interrumpir un embarazo como cosa fundamental. Las obligaciones que va a tener el sistema de salud, en relación a qué trato garantizar, la necesidad de la educación sexual integral que sigue estando, el cambio en el artículo del Código Penal que incluye el concepto de salud integral, es una perla haberlo incluido. Y la otra perla de este proyecto es que no deja librada la objeción de conciencia, la regula y lo hace con un enfoque de no obstrucción y eso es muy importante en términos de lo que después puede ser la garantía", agregó.