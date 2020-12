Aborto legal: así votarán los senadores de Neuquén y Río Negro

La aprobación por parte de Diputados de la interrupción voluntaria del embarazo giró la atención hacia el Senado. Mientras se realizan gestiones para agilizar el tratamiento y que llegue al recinto antes de fin de año, hay cinco bancas que no definieron su posición, entre ellas, dos de la región. ¿Cómo votarán las y los senadores de Neuquén y Río Negro?.

Del lado de Río Negro, todos los diputados votaron a favor del aborto, pero en la Cámara Alta la situación es distinta. Martín Doñate, del Frente de Todos, ya votó a favor en el debate de 2018, cuando integraba la Cámara Baja. "Mi postura sobre el aborto será exactamente la misma que asumí", adelantó el año pasado a RÍO NEGRO, y agregó que "un estado presente y garante de derechos, debe dar una respuesta clara y contundente, que defienda la vida de las personas gestantes eliminando la clandestinidad y recuperando el carácter de política de estado de la educación sexual integral".

El otro senador que ya adelantó su voto a favor es Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro. Cuando fue consultado por RÍO NEGRO, destacó que la normativa de avanzada que la provincia tiene sobre el tema, pero advirtió: "creo que hay que hacer un mayor análisis puntual luego de todo lo que tiene que ver con cuestiones técnicas como las semanas de gestación, entre otras".

De quien se podía esperar que repitiera posición es de la senadora Silvina García Larraburu (FdT), pero sorprendió hace dos días al definirse a sí misma entre los indecisos. “Yo no especulo, pero el proyecto es totalmente distinto y la situación es totalmente distinta, estamos analizando la letra chica. Ahora hay un gobierno que apoya y apuntala la salud de una manera categórica”, explicó.

En 2018, García Larraburu fue en contra de la posición mayoritaria de su bloque y votó en contra del aborto legal. Sin embargo, ahora fundó su posible cambio de postura en el nuevo mandato presidencial. Dijo que antes, el proyecto “llegó al Congreso de la mano del duranbarbismo”, en alusión al consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba, que por entonces tenía peso decisivo en las estrategias aplicadas por el expresidente Mauricio Macri.

Quien también adelantó su voto a favor es la senadora Silvia Sapag (FdT), que ingresó en este período a la Cámara. Además, cuestionó que el proyecto que presentó el presidente Alberto Fernández incluyera la objeción de conciencia y resaltó que le parecía mejor la redacción del de la Campaña por el Aborto Legal.

Sobre su postura, contó en "Vos a diario" el programa de RN Radio 89.3: "es real también que a medida que pasa el tiempo se va teniendo más conciencia. Yo soy una mujer grande, siempre estuve a favor del aborto, mi mamá me prohibía hablar del aborto en público, no podía ser que su hija tuviera estas ideas locas. Entonces de ahí al año 2018, cuando fue toda la potencia de la Campaña, las mujeres en la calle, con lluvia, esperando a la noche, haciendo presión en el Senado, bueno, estaba mi nieta ahí, mi nieta de trece años, con la que yo hablo y a muchas cosas me dice: "pero obvio abuela." Y a mi ese obvio me quita el sueño".

"Ojalá que Lucila (Crexell) vote a favor, porque las mujeres no queremos morirnos por no ser mujeres gestantes", dijo en referencia a la ocupante de la unibanca "Movimiento Neuquino", que es una de las dos indecisas de la región.

En 2018, Crexell se abstuvo, pero esta vez marcó una diferencia: "esta vez hay mayor vocación de gente a favor en el Senado, que hace dos años". Durante la entrevista que dio a La Red contó que originalmente había tenido una postura "muy antiaborto" y "después fui transitando, y aprendiendo, y cambiando mi posición, entonces yo también soy una persona flexible".

La postura a favor del tercer senador de Neuquén, Oscar Parrilli (FdT), no es sorpresiva. El ultrakirchnerista preside una de las comisiones, la de Justicia y Asuntos Penales, a las que se girará el proyecto. Adelantó que tiene una gran expectativa sobre el voto positivo en la Cámara Alta, aunque evitó hablar de recuento de votos.

Es que el famoso "poroteo" marca 33 votos a favor, 33 en contra, cinco indecisos y una licencia. Si el empate se mantuviera, sería la vicepresidenta Cristina Fernández quien desempataría, como presidenta la Cámara, en la sesión que se prevé para el 29 de diciembre.