Aceptan la restricción vehicular en Neuquén, pero piden medidas más fuertes

De viernes a lunes no se podrá circular en vehículos con motor. (Yamil Regules).-

Hoy Omar Gutiérrez siguió el camino que inició Mariano Gaido en Neuquén capital y anunció la restricción vehicular en las localidades con transmisión comunitaria para el fin de semana largo que se viene. El objetivo es reducir la circulación con la esperanza de minimizar los contagios de coronavirus. La medida fue aceptada por el sector comercial, pero, al igual que los profesionales de Salud, piden que se tomen acciones más fuertes.

El presidente de la Asociación de Comercio, Industria. Producción y Afines de Neuquén (Acipan), Daniel González, resaltó que no se puede hacer ningún análisis sin tener en cuenta el contexto, con un alto nivel de contagio y el sistema de Salud colapsado y que, por eso, entienden las medidas.

González habló con RÍO NEGRO luego de una reunión virtual que mantuvo con comerciantes de la ciudad. Reconoció que, por la restricción vehicular, probablemente bajen las ventas. "Se entiende, pero no hay que profundizar", aclaró. Pidió que no se corte la actividad económica contemplando que no es el sector donde se registran contagios.

Para el presidente de Acipan lo que falta es "responsabilidad social" por lo que pidió que se hagan mayores controles enfocados en las reuniones sociales o de ocio. Relató que entre los comerciantes hay mucho enojo porque registran, por ejemplo, a mucha gente jugando al fútbol de forma normal aunque solo se habilitó la modalidad metegol.

En una línea similar se expresó la secretaria adjunta del Sindicato de Profesionales de la Salud de Neuquén (Siprosapune), Noemí Alemany, quien reclamó un control mucho más estricto en el circuito social y familiar.

Alemany consideró que las medidas del fin de semana largo son "tardías e insuficientes, tanto por el tiempo como por las medidas en sí mismas". Aseguró que se precisa que se extiendan, al menos, entre siete y 10 días.

Además, aclaró que se entiende que no se puedan cerrar los negocios, pero sí hay que rever las actividades sociales porque el sistema de Salud hoy ya no puede dar respuesta y hay lista de espera de dos o tres pacientes para las camas de terapia intensiva.

Otro de los que criticó las medidas fue el secretario gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Jorge Marillán. El dirigente, sobre el que trascendió que disputa la dirigencia a Carlos Quintriqueo, twiteó su opinión: